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Абхазские школьники отправились в Санкт-Петербург на праздник "Алые паруса"
Абхазские школьники отправились в Санкт-Петербург на праздник "Алые паруса"
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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Абхазские школьники отправились в Санкт-Петербург для участия в празднике "Алые паруса". 25.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-25T18:44+0300
2025-06-25T18:44+0300
2025-06-25T18:44+0300
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алые паруса (праздник выпускников)
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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Абхазские школьники отправились в Санкт-Петербург для участия в празднике "Алые паруса". Учащиеся 9-11 классов станут частью масштабного праздника выпускников, кульминацией которого будет проход парусника с алыми парусами по Неве в ночь с 28 на 29 июня. В составе абхазской делегации 19 человек. Всего в празднике примут участие более 6,5 тысячи выпускников из 28 регионов России и зарубежья. "Алые паруса" — один из самых масштабных и ярких праздников для школьников, который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге и собирает тысячи гостей.
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абхазия, россия, санкт-петербург, алые паруса (праздник выпускников), школьники
абхазия, россия, санкт-петербург, алые паруса (праздник выпускников), школьники
Абхазские школьники отправились в Санкт-Петербург на праздник "Алые паруса"
СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Абхазские школьники отправились в Санкт-Петербург для участия в празднике "Алые паруса".
Учащиеся 9-11 классов станут частью масштабного праздника выпускников, кульминацией которого будет проход парусника с алыми парусами по Неве в ночь с 28 на 29 июня.
В рамках визита школьники также примут участие в культурно-познавательной программе проекта "Петербургские международные молодежные смены".
В составе абхазской делегации 19 человек. Всего в празднике примут участие более 6,5 тысячи выпускников из 28 регионов России и зарубежья.
"Алые паруса" — один из самых масштабных и ярких праздников для школьников, который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге и собирает тысячи гостей.