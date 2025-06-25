https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/abkhazskie-shkolniki-otpravilis-v-sankt-peterburg-na-prazdnik-alye-parusa-1055557826.html

Абхазские школьники отправились в Санкт-Петербург на праздник "Алые паруса"

Абхазские школьники отправились в Санкт-Петербург на праздник "Алые паруса"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Абхазские школьники отправились в Санкт-Петербург для участия в празднике "Алые паруса". 25.06.2025, Sputnik Абхазия

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2025-06-25T18:44+0300

в абхазии

абхазия

россия

санкт-петербург

алые паруса (праздник выпускников)

школьники

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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Абхазские школьники отправились в Санкт-Петербург для участия в празднике "Алые паруса". Учащиеся 9-11 классов станут частью масштабного праздника выпускников, кульминацией которого будет проход парусника с алыми парусами по Неве в ночь с 28 на 29 июня. В составе абхазской делегации 19 человек. Всего в празднике примут участие более 6,5 тысячи выпускников из 28 регионов России и зарубежья. "Алые паруса" — один из самых масштабных и ярких праздников для школьников, который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге и собирает тысячи гостей.

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абхазия, россия, санкт-петербург, алые паруса (праздник выпускников), школьники