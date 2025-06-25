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Итоги работы за полугодие Аппарата детского омбудсмена
Итоги работы за полугодие Аппарата детского омбудсмена
Sputnik Абхазия
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии отчитался о работе за первое полугодие 2025 года. Каковы результаты за этот период и как сегодня работает... 25.06.2025, Sputnik Абхазия
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Sputnik Абхазия
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии отчитался о работе за первое полугодие 2025 года. Каковы результаты за этот период и как сегодня работает справочно-консультативная служба при Аппарате, в эфире радио Sputnik рассказала юрист Аппарата Уполномоченного по правам ребенка Екатерина Ляховецкая.Беседа в аудиофайле.
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абхазия, права ребенка, детский омбудсмен, подкасты, аудио
абхазия, права ребенка, детский омбудсмен, подкасты, аудио

Итоги работы за полугодие Аппарата детского омбудсмена

18:33 25.06.2025 (обновлено: 10:18 26.06.2025)
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Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии отчитался о работе за первое полугодие 2025 года. Каковы результаты за этот период и как сегодня работает справочно-консультативная служба при Аппарате, в эфире радио Sputnik рассказала юрист Аппарата Уполномоченного по правам ребенка Екатерина Ляховецкая.
Беседа в аудиофайле.
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