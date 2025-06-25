https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/itogi-raboty-za-polugodie-apparata-detskogo-ombudsmena-1055561107.html

Итоги работы за полугодие Аппарата детского омбудсмена

Итоги работы за полугодие Аппарата детского омбудсмена

Sputnik Абхазия

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии отчитался о работе за первое полугодие 2025 года. Каковы результаты за этот период и как сегодня работает... 25.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-25T18:33+0300

2025-06-25T18:33+0300

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Sputnik Абхазия

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии отчитался о работе за первое полугодие 2025 года. Каковы результаты за этот период и как сегодня работает справочно-консультативная служба при Аппарате, в эфире радио Sputnik рассказала юрист Аппарата Уполномоченного по правам ребенка Екатерина Ляховецкая.Беседа в аудиофайле.

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абхазия, права ребенка, детский омбудсмен, подкасты, аудио