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Более 20 медиков из России приедут работать в Абхазию летом
Более 20 медиков из России приедут работать в Абхазию летом
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Более 20 медиков из России приедут работать в Абхазию летом. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил министр здравоохранения Эдуард... 25.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-25T17:49+0300
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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Более 20 медиков из России приедут работать в Абхазию летом. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил министр здравоохранения Эдуард Бутба.Один реаниматолог уже работает в Гагрской ЦРБ. Всего в республику прибудут 22 врача — таких цифр, по словам Бутба, ранее не было.Медики будут распределены по больницам, где ощущается острая нехватка кадров.
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Более 20 медиков из России приедут работать в Абхазию летом
СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Более 20 медиков из России приедут работать в Абхазию летом. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил министр здравоохранения Эдуард Бутба.
"В пик сезона лечебные учреждения получают большие нагрузки. Особенно инфекционная больница Сухума. Мы запрашиваем у России узкопрофильных специалистов — инфекционистов, педиатров, детских хирургов, реаниматологов", — рассказал министр.
Один реаниматолог уже работает в Гагрской ЦРБ. Всего в республику прибудут 22 врача — таких цифр, по словам Бутба, ранее не было.
Медики будут распределены по больницам, где ощущается острая нехватка кадров.