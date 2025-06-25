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Более 20 медиков из России приедут работать в Абхазию летом

Более 20 медиков из России приедут работать в Абхазию летом

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Более 20 медиков из России приедут работать в Абхазию летом. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил министр здравоохранения Эдуард... 25.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-25T17:49+0300

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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Более 20 медиков из России приедут работать в Абхазию летом. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил министр здравоохранения Эдуард Бутба.Один реаниматолог уже работает в Гагрской ЦРБ. Всего в республику прибудут 22 врача — таких цифр, по словам Бутба, ранее не было.Медики будут распределены по больницам, где ощущается острая нехватка кадров.

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