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Начальник УКС доложил Бадре Гунба о ситуации с водоснабжением в районах Абхазии
Начальник УКС доложил Бадре Гунба о ситуации с водоснабжением в районах Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Начальник Управления капстроительства Демир Гамисония доложил президенту Абхазии Бадре Гунба о ситуации с водоснабжением в районах... 25.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-25T19:58+0300
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в абхазии
водоснабжение
абхазия
управление капитального строительства
гагрский район
гудаутский район
очамчырский район
бадра гунба
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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Начальник Управления капстроительства Демир Гамисония доложил президенту Абхазии Бадре Гунба о ситуации с водоснабжением в районах республики. В рамках Инвестпрограмм в предыдущие годы были проведены работы по строительству двух резервуаров и насосной станции в селе Моква Очамчырского района. Отводящая труба от резервуаров требует замены. Уже составлена проектно-сметная документация. В ближайшее время начнется ремонт сетей, что позволит на 50% сократить потери водоснабжения и обеспечить людей непрерывной подачей воды. На следующей неделе запланирован осмотр водозабора в Гудаутском районе, который обеспечивает фактически весь город и район. В Гагре в рамках Инвестпрограммы на завершающем этапе работы, включающие капремонт резервуаров и всех насосных станций, которые были построены еще в 2012 году, но не введены в эксплуатацию. Реализация проекта позволит запустить дополнительно еще один резервуар в Гагре. Глава государства подчеркнул, что проблему водоснабжения в Гагре необходимо решать капитально, а не локально. "Давайте решать концептально этот вопрос, считать, сколько будет стоить строительство насосных станций до резервуара с реки Бзыбь и дальше будем изыскивать средства", — сказал Гунба.
абхазия
гагрский район
гудаутский район
очамчырский район
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водоснабжение, абхазия, управление капитального строительства, гагрский район, гудаутский район, очамчырский район, бадра гунба
водоснабжение, абхазия, управление капитального строительства, гагрский район, гудаутский район, очамчырский район, бадра гунба

Начальник УКС доложил Бадре Гунба о ситуации с водоснабжением в районах Абхазии

19:58 25.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук Администрация Президента РА
Администрация Президента РА - Sputnik Абхазия, 1920, 25.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Начальник Управления капстроительства Демир Гамисония доложил президенту Абхазии Бадре Гунба о ситуации с водоснабжением в районах республики.
В рамках Инвестпрограмм в предыдущие годы были проведены работы по строительству двух резервуаров и насосной станции в селе Моква Очамчырского района. Отводящая труба от резервуаров требует замены. Уже составлена проектно-сметная документация. В ближайшее время начнется ремонт сетей, что позволит на 50% сократить потери водоснабжения и обеспечить людей непрерывной подачей воды.
"Я вас прошу взять на особый контроль реализацию этих важных социальных проектов, чтобы не получилось так, что по итогам их реализации нам пришлось бы привлекать правоохранителей", — отметил президент.
На следующей неделе запланирован осмотр водозабора в Гудаутском районе, который обеспечивает фактически весь город и район.
В Гагре в рамках Инвестпрограммы на завершающем этапе работы, включающие капремонт резервуаров и всех насосных станций, которые были построены еще в 2012 году, но не введены в эксплуатацию. Реализация проекта позволит запустить дополнительно еще один резервуар в Гагре.
Глава государства подчеркнул, что проблему водоснабжения в Гагре необходимо решать капитально, а не локально.
"Давайте решать концептально этот вопрос, считать, сколько будет стоить строительство насосных станций до резервуара с реки Бзыбь и дальше будем изыскивать средства", — сказал Гунба.
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