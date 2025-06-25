https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/nachalnik-uks-dolozhil-badre-gunba-o-situatsii-s-vodosnabzheniem-v-rayonakh-abkhazii-1055559451.html

Начальник УКС доложил Бадре Гунба о ситуации с водоснабжением в районах Абхазии

Начальник УКС доложил Бадре Гунба о ситуации с водоснабжением в районах Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Начальник Управления капстроительства Демир Гамисония доложил президенту Абхазии Бадре Гунба о ситуации с водоснабжением в районах... 25.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-25T19:58+0300

2025-06-25T19:58+0300

2025-06-25T19:58+0300

в абхазии

водоснабжение

абхазия

управление капитального строительства

гагрский район

гудаутский район

очамчырский район

бадра гунба

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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Начальник Управления капстроительства Демир Гамисония доложил президенту Абхазии Бадре Гунба о ситуации с водоснабжением в районах республики. В рамках Инвестпрограмм в предыдущие годы были проведены работы по строительству двух резервуаров и насосной станции в селе Моква Очамчырского района. Отводящая труба от резервуаров требует замены. Уже составлена проектно-сметная документация. В ближайшее время начнется ремонт сетей, что позволит на 50% сократить потери водоснабжения и обеспечить людей непрерывной подачей воды. На следующей неделе запланирован осмотр водозабора в Гудаутском районе, который обеспечивает фактически весь город и район. В Гагре в рамках Инвестпрограммы на завершающем этапе работы, включающие капремонт резервуаров и всех насосных станций, которые были построены еще в 2012 году, но не введены в эксплуатацию. Реализация проекта позволит запустить дополнительно еще один резервуар в Гагре. Глава государства подчеркнул, что проблему водоснабжения в Гагре необходимо решать капитально, а не локально. "Давайте решать концептально этот вопрос, считать, сколько будет стоить строительство насосных станций до резервуара с реки Бзыбь и дальше будем изыскивать средства", — сказал Гунба.

абхазия

гагрский район

гудаутский район

очамчырский район

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водоснабжение, абхазия, управление капитального строительства, гагрский район, гудаутский район, очамчырский район, бадра гунба