Патриотическое воспитание: Абхазия и Россия укрепляют сотрудничество
© Sputnik Акоп Кущян
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В международном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция конкурса "Моя родословная".
Вначале пресс-конференции глава Администрации Галского района Константин Пилия рассказал, что вовлечение республики в конкурс "Моя родословная" может позитивно на связях с ДНР.
Пилия отметил, что в Администрации района будет обсуждать сотрудничество с представителями конкурса "Моя родословная" и не исключил возможность создания детского лагеря в Гале с участием детей из ДНР, а также поездки школьников района в Донецкую Народную Республику.
Генеральный директор Фонда "Моя родословная" Иван Кульнев в свою очередь рассказал, что основная цель визита победителей конкурса в Абхазию состоит в укреплении дружественных отношений и профессиональных связей.
Вначале пресс-конференции глава Администрации Галского района Константин Пилия рассказал, что вовлечение республики в конкурс "Моя родословная" может позитивно на связях с ДНР.
Пилия отметил, что в Администрации района будет обсуждать сотрудничество с представителями конкурса "Моя родословная" и не исключил возможность создания детского лагеря в Гале с участием детей из ДНР, а также поездки школьников района в Донецкую Народную Республику.
Генеральный директор Фонда "Моя родословная" Иван Кульнев в свою очередь рассказал, что основная цель визита победителей конкурса в Абхазию состоит в укреплении дружественных отношений и профессиональных связей.