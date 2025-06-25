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Патриотическое воспитание: Абхазия и Россия укрепляют сотрудничество

Патриотическое воспитание: Абхазия и Россия укрепляют сотрудничество

Sputnik Абхазия

В международном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция конкурса "Моя родословная". Вначале пресс-конференции глава Администрации Галского... 25.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-25T18:14+0300

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2025-06-25T18:14+0300

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В международном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция конкурса "Моя родословная". Вначале пресс-конференции глава Администрации Галского района Константин Пилия рассказал, что вовлечение республики в конкурс "Моя родословная" может позитивно на связях с ДНР. Пилия отметил, что в Администрации района будет обсуждать сотрудничество с представителями конкурса "Моя родословная" и не исключил возможность создания детского лагеря в Гале с участием детей из ДНР, а также поездки школьников района в Донецкую Народную Республику. Генеральный директор Фонда "Моя родословная" Иван Кульнев в свою очередь рассказал, что основная цель визита победителей конкурса в Абхазию состоит в укреплении дружественных отношений и профессиональных связей.

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