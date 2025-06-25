https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/pozdniy-sezon-i-novye-napravleniya-nad-chem-rabotaet-minturizma-abkhazii-1055540607.html

Поздний сезон и новые направления: над чем работает Минтуризма Абхазии

Поздний сезон и новые направления: над чем работает Минтуризма Абхазии

Sputnik Абхазия

С какими проблемами сталкивается туристическая отрасль Абхазии, что нужно сделать для развития круглогодичного отдыха, на радио Sputnik рассказал министр... 25.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-25T09:53+0300

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Из-за погодных условий туристический сезон стартует позже, чем обычно, сказал министр туризма Астамур Логуа. "Такая ситуация и в соседнем Сочи. Есть устойчивое мнение у наших туроператоров, что при благоприятных погодных условиях сезон будет продолжаться в сентябре и октябре, и мы восполним все то, что недополучили в мае и июне", – отметил Логуа. Министр подчеркнул, что главная задача министерства — сделать Абхазию привлекательной не только в сезон, для этого есть все предпосылки.

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