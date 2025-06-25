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Поздний сезон и новые направления: над чем работает Минтуризма Абхазии
Поздний сезон и новые направления: над чем работает Минтуризма Абхазии
Sputnik Абхазия
С какими проблемами сталкивается туристическая отрасль Абхазии, что нужно сделать для развития круглогодичного отдыха, на радио Sputnik рассказал министр... 25.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-25T09:53+0300
2025-06-25T09:53+0300
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Из-за погодных условий туристический сезон стартует позже, чем обычно, сказал министр туризма Астамур Логуа. "Такая ситуация и в соседнем Сочи. Есть устойчивое мнение у наших туроператоров, что при благоприятных погодных условиях сезон будет продолжаться в сентябре и октябре, и мы восполним все то, что недополучили в мае и июне", – отметил Логуа. Министр подчеркнул, что главная задача министерства — сделать Абхазию привлекательной не только в сезон, для этого есть все предпосылки.
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абхазия, отдых, отдых в абхазии, видео, мультимедиа, видео
абхазия, отдых, отдых в абхазии, видео, мультимедиа, видео
Поздний сезон и новые направления: над чем работает Минтуризма Абхазии
09:53 25.06.2025 (обновлено: 10:31 25.06.2025)
С какими проблемами сталкивается туристическая отрасль Абхазии, что нужно сделать для развития круглогодичного отдыха, на радио Sputnik рассказал министр Астамур Логуа.
Из-за погодных условий туристический сезон стартует позже, чем обычно, сказал министр туризма Астамур Логуа.
"Такая ситуация и в соседнем Сочи. Есть устойчивое мнение у наших туроператоров, что при благоприятных погодных условиях сезон будет продолжаться в сентябре и октябре, и мы восполним все то, что недополучили в мае и июне", – отметил Логуа.
Министр подчеркнул, что главная задача министерства — сделать Абхазию привлекательной не только в сезон, для этого есть все предпосылки.