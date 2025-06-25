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Решение кадровой проблемы и стратегия развития: над чем работает Минздрав Абхазии

Решение кадровой проблемы и стратегия развития: над чем работает Минздрав Абхазии

Sputnik Абхазия

В эфире радио Sputnik министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба рассказал о подготовке больниц к летнему сезону, о проблемах в сфере здравоохранения и как... 25.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-25T16:00+0300

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В эфире радио Sputnik министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба рассказал о подготовке больниц к летнему сезону, о проблемах в сфере здравоохранения и как их решают. В Абхазии ожидают высокий туристический сезон. В связи с этим министр здравоохранения Эдуард Бутба проверил подготовку районных больниц к лету. По его словам, одна из самых острых проблем –дефицит специалистов, в особенности инфекционистов, травматологов, реаниматологов. Нехватка кадров особенно ощущается в летний период, когда в республику массово приезжают туристы."В пик сезона лечебные учреждения получают большие нагрузки. Особенно инфекционная больница города Сухум. Когда мы говорим о дефиците кадров, речь идет об инфекционистах, педиатрах, детских хирургах, реаниматологов. По узкопрофильным специалистам мы запрашиваем у Российской Федерации хирургов и реаниматологов", - отметил Бутба.По договоренности с Минздравом России, уже с июля ежемесячно в республику будут приезжать по 22 узкопрофильных специалиста. Они будут помогать абхазским коллегам в летний период.

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