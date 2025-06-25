Решение кадровой проблемы и стратегия развития: над чем работает Минздрав Абхазии
16:00 25.06.2025 (обновлено: 18:16 25.06.2025)
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В эфире радио Sputnik министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба рассказал о подготовке больниц к летнему сезону, о проблемах в сфере здравоохранения и как их решают.
В Абхазии ожидают высокий туристический сезон. В связи с этим министр здравоохранения Эдуард Бутба проверил подготовку районных больниц к лету.
По его словам, одна из самых острых проблем –дефицит специалистов, в особенности инфекционистов, травматологов, реаниматологов. Нехватка кадров особенно ощущается в летний период, когда в республику массово приезжают туристы.
"В пик сезона лечебные учреждения получают большие нагрузки. Особенно инфекционная больница города Сухум. Когда мы говорим о дефиците кадров, речь идет об инфекционистах, педиатрах, детских хирургах, реаниматологов. По узкопрофильным специалистам мы запрашиваем у Российской Федерации хирургов и реаниматологов", - отметил Бутба.
По договоренности с Минздравом России, уже с июля ежемесячно в республику будут приезжать по 22 узкопрофильных специалиста. Они будут помогать абхазским коллегам в летний период.
В Абхазии ожидают высокий туристический сезон. В связи с этим министр здравоохранения Эдуард Бутба проверил подготовку районных больниц к лету.
По его словам, одна из самых острых проблем –дефицит специалистов, в особенности инфекционистов, травматологов, реаниматологов. Нехватка кадров особенно ощущается в летний период, когда в республику массово приезжают туристы.
"В пик сезона лечебные учреждения получают большие нагрузки. Особенно инфекционная больница города Сухум. Когда мы говорим о дефиците кадров, речь идет об инфекционистах, педиатрах, детских хирургах, реаниматологов. По узкопрофильным специалистам мы запрашиваем у Российской Федерации хирургов и реаниматологов", - отметил Бутба.
По договоренности с Минздравом России, уже с июля ежемесячно в республику будут приезжать по 22 узкопрофильных специалиста. Они будут помогать абхазским коллегам в летний период.