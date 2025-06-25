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Силы ПВО России уничтожили за ночь 18 украинских беспилотников
Силы ПВО России уничтожили за ночь 18 украинских беспилотников
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Силы ПВО России уничтожили за ночь 18 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. 25.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-25T09:00+0300
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СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Силы ПВО России уничтожили за ночь 18 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
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пво, россия, украина, министерство обороны рф
пво, россия, украина, министерство обороны рф
Силы ПВО России уничтожили за ночь 18 украинских беспилотников
09:00 25.06.2025 (обновлено: 10:29 25.06.2025)
СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Силы ПВО России уничтожили за ночь 18 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
7 сбили над Ростовской областью;
по 2 – над Краснодарским краем, над Курской областью и над акваторией Черного моря;
1 – над Брянской областью.