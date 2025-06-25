Силы ПВО России уничтожили за ночь 18 украинских беспилотников

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Афымцамчԥхьаӡагақәа рықәыргыларазы 2025 шықәсазы иазгәаҭоу аусура
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аррамаҵзура: ааԥынтәи ааԥхьареи, уи аус иацыз ауадаҩрақәеи ртәы
13:33
15 мин
Аиҿцәажәара
Николаи Ҭраԥшь игәалашәаразы
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Министр туризма: взаимодействие с туроператорами
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Турпоток, бюджет, инфраструктура Пицунды: разговор с градоначальником
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аурыс туроператорцәа Тҟәарчал арадонтә ӡқәеи аӡхыҽҽақәеи ирҭааит
18:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Николаи Ҭраԥшь игәалашәаразы
18:15
11 мин
Исахьарку ажәа
On air
18:26
3 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Благотворительный концерт в Пицунде. Итоги
18:34
13 мин
Турбаза
Министр туризма: взаимодействие с туроператорами
18:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аурыс туроператорцәа Тҟәарчал арадонтә ӡқәеи аӡхыҽҽақәеи ирҭааит
21:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Николаи Ҭраԥшь игәалашәаразы
21:15
11 мин
Исахьарку ажәа
On air
21:26
3 мин
Актуальный комментарий
Благотворительный концерт в Пицунде. Итоги
21:34
13 мин
Турбаза
Министр туризма: взаимодействие с туроператорами
21:47
12 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ҩада Ешыратәи ашкол ахатәы транспорт аиуит
13:04
10 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҟәатәи иаарту аинститут аҵарашықәс алҵшәақәа ртәы
13:15
16 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Арӡынба диижьҭеи 80 шықәса аҵра аҳаҭыраз Ҭырқәтәыла аҭыхрақәа мҩаԥган
13:34
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа амш сынтәа ԥхынгәы 5 рзы иазгәаҭахоит
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Бутба: готовность к турсезону, кадры, оснащение медучреждений
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Сельское хозяйство Абхазии: перспективные направления и продовольственная безопасность
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Адиспансеризациа иалахәыз аҳақьымцәа аҳамҭақәа ранашьан
18:19
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҟәатәи амаамынааӡарҭа аԥхын аус шауа
18:22
19 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Актуальный комментарий
Работа детского омбудсмена в Абхазии
18:49
3 мин
Посредник
Бутба: готовность к турсезону, кадры, оснащение медучреждений
18:52
13 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/sily-pvo-rossii-unichtozhili-za-noch-18-ukrainskikh-bespilotnikov-1055540488.html
Силы ПВО России уничтожили за ночь 18 украинских беспилотников
Силы ПВО России уничтожили за ночь 18 украинских беспилотников
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Силы ПВО России уничтожили за ночь 18 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. 25.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-25T09:00+0300
2025-06-25T10:29+0300
военная спецоперация рф в донбассе
пво
россия
украина
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/19/1054223379_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_19a1049058972f125e81d080ba117dce.jpg
СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Силы ПВО России уничтожили за ночь 18 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/19/1054223379_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_9b4b9797bd1b6b0c78ce31a4e05fd93a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
пво, россия, украина, министерство обороны рф
пво, россия, украина, министерство обороны рф

Силы ПВО России уничтожили за ночь 18 украинских беспилотников

09:00 25.06.2025 (обновлено: 10:29 25.06.2025)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 25.06.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Силы ПВО России уничтожили за ночь 18 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
7 сбили над Ростовской областью;
4 – над Крымом;
по 2 – над Краснодарским краем, над Курской областью и над акваторией Черного моря;
1 – над Брянской областью.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0