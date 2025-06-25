https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/tonnel-v-kodorskom-uschele-nachnut-remontirovat-v-etom-godu-1055559338.html
Тоннель в Кодорском ущелье начнут ремонтировать в этом году
Тоннель в Кодорском ущелье начнут ремонтировать в этом году
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Тоннель в Кодорском ущелье начнут ремонтировать в этом году, проект устройства дорожной инфраструктуры будет разбит на три года... 25.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-25T19:55+0300
2025-06-25T19:55+0300
2025-06-25T19:55+0300
в абхазии
абхазия
кодорское ущелье
управление капитального строительства
бадра гунба
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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Тоннель в Кодорском ущелье начнут ремонтировать в этом году, проект устройства дорожной инфраструктуры будет разбит на три года, сообщил президенту Бадре Гунба начальник Управления капстроительства Демир Гамисония. В первую очередь начнутся ремонтные работы тоннеля — для этого необходимо организовать бетонный узел в селе Лата, добавил Гамисония. Также нужно организовать вахтовый метод доставки рабочих, обустроить одно из общежитий, чтобы возможно было проживать там.
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абхазия, кодорское ущелье, управление капитального строительства, бадра гунба
абхазия, кодорское ущелье, управление капитального строительства, бадра гунба
Тоннель в Кодорском ущелье начнут ремонтировать в этом году
СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Тоннель в Кодорском ущелье начнут ремонтировать в этом году, проект устройства дорожной инфраструктуры будет разбит на три года, сообщил президенту Бадре Гунба начальник Управления капстроительства Демир Гамисония.
"У нас, как вы знаете, в аварийном состоянии находится тоннель. В 2023 году были привлечены российские проектировщики, была подготовлена проектно-сметная документация по капитальному ремонту тоннеля и моста", — отметил он.
В первую очередь начнутся ремонтные работы тоннеля — для этого необходимо организовать бетонный узел в селе Лата, добавил Гамисония.
Также нужно организовать вахтовый метод доставки рабочих, обустроить одно из общежитий, чтобы возможно было проживать там.