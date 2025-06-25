https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/tonnel-v-kodorskom-uschele-nachnut-remontirovat-v-etom-godu-1055559338.html

Тоннель в Кодорском ущелье начнут ремонтировать в этом году

Тоннель в Кодорском ущелье начнут ремонтировать в этом году

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Тоннель в Кодорском ущелье начнут ремонтировать в этом году, проект устройства дорожной инфраструктуры будет разбит на три года... 25.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-25T19:55+0300

2025-06-25T19:55+0300

2025-06-25T19:55+0300

в абхазии

абхазия

кодорское ущелье

управление капитального строительства

бадра гунба

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048696192_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b82bd857e2a5f2c83dc82199c30504a.jpg

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Тоннель в Кодорском ущелье начнут ремонтировать в этом году, проект устройства дорожной инфраструктуры будет разбит на три года, сообщил президенту Бадре Гунба начальник Управления капстроительства Демир Гамисония. В первую очередь начнутся ремонтные работы тоннеля — для этого необходимо организовать бетонный узел в селе Лата, добавил Гамисония. Также нужно организовать вахтовый метод доставки рабочих, обустроить одно из общежитий, чтобы возможно было проживать там.

абхазия

кодорское ущелье

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, кодорское ущелье, управление капитального строительства, бадра гунба