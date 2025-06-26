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"Морские порты": Абхазия и Сирия обсуждают перспективы развития логистики
"Морские порты": Абхазия и Сирия обсуждают перспективы развития логистики
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Перспективы развития транспортно-логистической инфраструктуры с использованием морских портов для транзита обсудили на встрече в... 26.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Перспективы развития транспортно-логистической инфраструктуры с использованием морских портов для транзита обсудили на встрече в Дамаске главы МИД Абхазии и Сирии Олег Барциц и Асад Хасан Аль-Шайбани.Такой подход позволит создать предпосылки для развития торговли и бизнеса между Абхазией и Сирией, говорится в сообщении пресс-службы МИД.Олег Барциц поблагодарил своего сирийского коллегу за четкую и однозначную позицию руководства Сирии в вопросах развития и укрепления межгосударственного сотрудничества с Абхазией.Стороны подтвердили готовность расширять взаимодействие в экономике и культуре.В частности, Абхазия примет участие в 62-й Дамасской международной ярмарке, которая пройдет с 27 августа по 5 сентября.Глава МИД Абхазии также передал от лица главы государства письмо с приглашением в адрес президента САР Ахмеда Хусейна аш-Шараа посетить республику в любое удобное время."Мы видим, как руководство Сирии прилагает все усилия для укрепления стабильности и безопасности в стране, улучшения качества жизни сирийцев", — отметил Барциц.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/glava-mid-abkhazii-pribyl-v-siriyu-1055543599.html
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абхазия, новости, политика, сирия, олег барциц
"Морские порты": Абхазия и Сирия обсуждают перспективы развития логистики
17:27 26.06.2025 (обновлено: 17:42 26.06.2025)
СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Перспективы развития транспортно-логистической инфраструктуры с использованием морских портов для транзита обсудили на встрече в Дамаске главы МИД Абхазии и Сирии Олег Барциц и Асад Хасан Аль-Шайбани.
Такой подход позволит создать предпосылки для развития торговли и бизнеса между Абхазией и Сирией, говорится
в сообщении пресс-службы МИД.
Олег Барциц поблагодарил своего сирийского коллегу за четкую и однозначную позицию руководства Сирии в вопросах развития и укрепления межгосударственного сотрудничества с Абхазией.
Стороны подтвердили готовность расширять взаимодействие в экономике и культуре.
В частности, Абхазия примет участие в 62-й Дамасской международной ярмарке, которая пройдет с 27 августа по 5 сентября.
Глава МИД Абхазии также передал от лица главы государства письмо с приглашением в адрес президента САР Ахмеда Хусейна аш-Шараа посетить республику в любое удобное время.
"Мы видим, как руководство Сирии прилагает все усилия для укрепления стабильности и безопасности в стране, улучшения качества жизни сирийцев", — отметил Барциц.