"Морские порты": Абхазия и Сирия обсуждают перспективы развития логистики

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ҩада Ешыратәи ашкол ахатәы транспорт аиуит
13:04
10 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҟәатәи иаарту аинститут аҵарашықәс алҵшәақәа ртәы
13:15
16 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Арӡынба диижьҭеи 80 шықәса аҵра аҳаҭыраз Ҭырқәтәыла аҭыхрақәа мҩаԥган
13:34
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа амш сынтәа ԥхынгәы 5 рзы иазгәаҭахоит
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Бутба: готовность к турсезону, кадры, оснащение медучреждений
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Сельское хозяйство Абхазии: перспективные направления и продовольственная безопасность
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Адиспансеризациа иалахәыз аԥсуа ҳақьымцәа аҳамҭақәа ранашьан
18:04
6 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҟәатәи амаамынааӡарҭа аԥхын аус шауа
18:11
19 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Посредник
Бутба: готовность к турсезону, кадры, оснащение медучреждений
18:46
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Адиспансеризациа иалахәыз аԥсуа ҳақьымцәа аҳамҭақәа ранашьан
21:04
6 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҟәатәи амаамынааӡарҭа аԥхын аус шауа
21:11
19 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Посредник
Бутба: готовность к турсезону, кадры, оснащение медучреждений
21:46
13 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ешыра аӡцрыҵрыцқьарҭақәа ркомплекс аҭагылазаашьа
13:33
7 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Тҟәарчали Приозерски еиҩызцәахеит: араионқәа русеицура
13:41
19 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
2 мин
Главный четверг
В Галском районе решают проблему питьевой воды
14:03
27 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Оборот наркотиков и психотропных веществ в Абхазии
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Абаза ТВ 18 шықәса ахыҵит
18:04
25 мин
Новости
Главные темы
18:37
15 мин
Актуальный комментарий
Абхазские выпускники стали участниками Всероссийского бала в "Сириусе"
18:52
3 мин
Гражданин и начальник
Оборот наркотиков и психотропных веществ в Абхазии
18:56
20 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250626/abkhaziya-siriya-1055571817.html
"Морские порты": Абхазия и Сирия обсуждают перспективы развития логистики
"Морские порты": Абхазия и Сирия обсуждают перспективы развития логистики
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Перспективы развития транспортно-логистической инфраструктуры с использованием морских портов для транзита обсудили на встрече в... 26.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-26T17:27+0300
2025-06-26T17:42+0300
в абхазии
абхазия
новости
политика
сирия
олег барциц
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/1d/1053525555_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cf50842307146988ce79d3acf242d546.png
СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Перспективы развития транспортно-логистической инфраструктуры с использованием морских портов для транзита обсудили на встрече в Дамаске главы МИД Абхазии и Сирии Олег Барциц и Асад Хасан Аль-Шайбани.Такой подход позволит создать предпосылки для развития торговли и бизнеса между Абхазией и Сирией, говорится в сообщении пресс-службы МИД.Олег Барциц поблагодарил своего сирийского коллегу за четкую и однозначную позицию руководства Сирии в вопросах развития и укрепления межгосударственного сотрудничества с Абхазией.Стороны подтвердили готовность расширять взаимодействие в экономике и культуре.В частности, Абхазия примет участие в 62-й Дамасской международной ярмарке, которая пройдет с 27 августа по 5 сентября.Глава МИД Абхазии также передал от лица главы государства письмо с приглашением в адрес президента САР Ахмеда Хусейна аш-Шараа посетить республику в любое удобное время."Мы видим, как руководство Сирии прилагает все усилия для укрепления стабильности и безопасности в стране, улучшения качества жизни сирийцев", — отметил Барциц.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/glava-mid-abkhazii-pribyl-v-siriyu-1055543599.html
абхазия
сирия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/1d/1053525555_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_36b36664eb0418add6e8bbaec4372902.png
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, политика, сирия, олег барциц
абхазия, новости, политика, сирия, олег барциц

"Морские порты": Абхазия и Сирия обсуждают перспективы развития логистики

17:27 26.06.2025 (обновлено: 17:42 26.06.2025)
© Sputnik / Акоп КущянКонтейнерный терминал и Очамчырский порт
Контейнерный терминал и Очамчырский порт - Sputnik Абхазия, 1920, 26.06.2025
© Sputnik / Акоп Кущян
Подписаться
СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Перспективы развития транспортно-логистической инфраструктуры с использованием морских портов для транзита обсудили на встрече в Дамаске главы МИД Абхазии и Сирии Олег Барциц и Асад Хасан Аль-Шайбани.
Такой подход позволит создать предпосылки для развития торговли и бизнеса между Абхазией и Сирией, говорится в сообщении пресс-службы МИД.
Олег Барциц поблагодарил своего сирийского коллегу за четкую и однозначную позицию руководства Сирии в вопросах развития и укрепления межгосударственного сотрудничества с Абхазией.
Стороны подтвердили готовность расширять взаимодействие в экономике и культуре.
В частности, Абхазия примет участие в 62-й Дамасской международной ярмарке, которая пройдет с 27 августа по 5 сентября.
Глава МИД Абхазии также передал от лица главы государства письмо с приглашением в адрес президента САР Ахмеда Хусейна аш-Шараа посетить республику в любое удобное время.
"Мы видим, как руководство Сирии прилагает все усилия для укрепления стабильности и безопасности в стране, улучшения качества жизни сирийцев", — отметил Барциц.
Глава МИД Абхазии Олег Барциц прибыл с рабочим визитом в Сирию. - Sputnik Абхазия, 1920, 25.06.2025
В Абхазии
Глава МИД Абхазии прибыл в Сирию
Вчера, 12:37
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0