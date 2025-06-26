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Более 100 абхазских выпускников отправились на Всероссийский бал в "Сириус"
Более 100 абхазских выпускников отправились на Всероссийский бал в "Сириус"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Более 100 абхазских выпускников отправились из Сухума на Всероссийский бал в "Сириус", который пройдет 27 июня, сообщили в... 26.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-26T12:51+0300
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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Более 100 абхазских выпускников отправились из Сухума на Всероссийский бал в "Сириус", который пройдет 27 июня, сообщили в Минпросвещения.Она также отметила, что абхазские школьники впервые участвуют в этом масштабном мероприятии.
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Более 100 абхазских выпускников отправились на Всероссийский бал в "Сириус"
12:51 26.06.2025 (обновлено: 13:01 26.06.2025)
СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Более 100 абхазских выпускников отправились из Сухума на Всероссийский бал в "Сириус", который пройдет 27 июня, сообщили в Минпросвещения.
"На наших детей ложится большая ответственность — они лицо государства. Наши ребята должны показать, каким должен быть достойный школьник и гражданин Абхазии", — отметила начальник управления общего среднего образования Минпроса Майя Цыбулевская.
Она также отметила, что абхазские школьники впервые участвуют в этом масштабном мероприятии.