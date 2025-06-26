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Более 100 абхазских выпускников отправились на Всероссийский бал в "Сириус"

Более 100 абхазских выпускников отправились на Всероссийский бал в "Сириус"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Более 100 абхазских выпускников отправились из Сухума на Всероссийский бал в "Сириус", который пройдет 27 июня, сообщили в... 26.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Более 100 абхазских выпускников отправились из Сухума на Всероссийский бал в "Сириус", который пройдет 27 июня, сообщили в Минпросвещения.Она также отметила, что абхазские школьники впервые участвуют в этом масштабном мероприятии.

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