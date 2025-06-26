https://sputnik-abkhazia.ru/20250626/blagoustroystvo-mogily-pogibshego-na-svo-feliksa-gvazava-zaversheny-v-dzhirkhua--1055577457.html

Благоустройство могилы погибшего на СВО Феликса Гвазава завершены в Джирхуа

Благоустройство могилы погибшего на СВО Феликса Гвазава завершены в Джирхуа

Sputnik Абхазия

По указу президента России Владимира Путина Феликс Гвазава был награжден орденом Мужества посмертно. 26.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-26T21:36+0300

2025-06-26T21:36+0300

2025-06-26T21:36+0300

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СУХУМ, 26 июн - Sputnik, Бадри Есиава. Работы по благоустройству могилы погибшего на СВО добровольца из Абхазии Феликса Гвазава завершены. Они были проведены по поручению первого замруководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко, который вместе с президентом Абхазии Бадрой Гунба осмотрел семейное кладбище Гвазава в начале года. "Здесь, помимо Феликса, похоронено еще пять человек – наши родители, брат, который прошел всю войну и потерял зрение, ногу, а также дядя, дедушка и бабушка. Эти могилы были очень старыми и нуждались в восстановлении", - отметил брат Феликса Гвазава Гиви. По его словам, увидев в каком состоянии могилы, Кириенко распорядился выделить средства на восстановление всех шести мест погребения. За это время на территории кладбища залили бетон, уложили мраморную плитку, заменили старые надгробья на новые с фотографиями. Скоро должны приступить к установке ограждения. Эти работы пришлось отложить из-за дождливой погоды. Президент Абхазии Бадра Гунба оказал финансовую помощь для покрытия расходов на погребения бойца. Гиви Гвазава также рассказал, что его младший брат сообщил семье о своих планах пойти войну. Препятствовать ему никто не стал. Попросили беречь себя и вернуться домой живым. По указу президента России Владимира Путина Феликс Гвазава был награжден орденом Мужества посмертно. Семье бойца награду вручил первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, который посетил село Джирхуа в апреле вместе с президентом Абхазии Бадрой Гунбой и послом России в республике Михаилом Шургалиным. По словам Гвазава, семью это воодушевило и обрадовало то, что имя Феликса Гвазава не забыто, а его подвиги оценены по достоинству. Феликс Гвазава погиб при выполнении боевого задания в ДНР в мае 2024 года в возрасте 42 лет. Доставить его тело на Родину удалось лишь спустя около полугода.

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