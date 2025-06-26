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Борьба с наркотиками в Абхазии: статистика пяти лет
Борьба с наркотиками в Абхазии: статистика пяти лет
Sputnik Абхазия
С начала 2025 года, в Абхазии изъяли более 820 граммов синтетических наркотиков.Начальник управления контроля по обороту наркотиков МВД Абхазии Астамур Пачалия... 26.06.2025, Sputnik Абхазия
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С начала 2025 года, в Абхазии изъяли более 820 граммов синтетических наркотиков.Начальник управления контроля по обороту наркотиков МВД Абхазии Астамур Пачалия рассказал, что с начла 2025 года, в республике задержаны 12 "закладчиков", всего зарегистрировано 59 наркопреступлений.За последние пять лет в республике раскрыто свыше 1100 наркопреступлений, к уголовной ответственности привлечены 162 человека. При этом Пачалия отметил, что С 2020 года взаимодействие абхазских и российских правоохранителей позволило сократить количество каналов по ввозу наркотиков в республику. В 2020 году в Абхазии одновременно работало больше 15 нарко-каналов, на данный момент их количество составляет 3-4 канала. Совсем недавно на территории России удалось привлечь к ответственности организатора ввоза наркотиков в Абхазию, который работал в течение десяти лет, заявил руководитель УКОН МВД.
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видео, мультимедиа, абхазия, мвд абхазии, наркотики, видео

Борьба с наркотиками в Абхазии: статистика пяти лет

19:00 26.06.2025 (обновлено: 19:55 26.06.2025)
© Видео /Sputnik
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С начала 2025 года, в Абхазии изъяли более 820 граммов синтетических наркотиков.

Начальник управления контроля по обороту наркотиков МВД Абхазии Астамур Пачалия рассказал, что с начла 2025 года, в республике задержаны 12 "закладчиков", всего зарегистрировано 59 наркопреступлений.

За последние пять лет в республике раскрыто свыше 1100 наркопреступлений, к уголовной ответственности привлечены 162 человека. При этом Пачалия отметил, что
С 2020 года взаимодействие абхазских и российских правоохранителей позволило сократить количество каналов по ввозу наркотиков в республику.

В 2020 году в Абхазии одновременно работало больше 15 нарко-каналов, на данный момент их количество составляет 3-4 канала.

Совсем недавно на территории России удалось привлечь к ответственности организатора ввоза наркотиков в Абхазию, который работал в течение десяти лет, заявил руководитель УКОН МВД.
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