Борьба с наркотиками в Абхазии: статистика пяти лет
19:00 26.06.2025 (обновлено: 19:55 26.06.2025)
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С начала 2025 года, в Абхазии изъяли более 820 граммов синтетических наркотиков.
Начальник управления контроля по обороту наркотиков МВД Абхазии Астамур Пачалия рассказал, что с начла 2025 года, в республике задержаны 12 "закладчиков", всего зарегистрировано 59 наркопреступлений.
За последние пять лет в республике раскрыто свыше 1100 наркопреступлений, к уголовной ответственности привлечены 162 человека. При этом Пачалия отметил, что
С 2020 года взаимодействие абхазских и российских правоохранителей позволило сократить количество каналов по ввозу наркотиков в республику.
В 2020 году в Абхазии одновременно работало больше 15 нарко-каналов, на данный момент их количество составляет 3-4 канала.
Совсем недавно на территории России удалось привлечь к ответственности организатора ввоза наркотиков в Абхазию, который работал в течение десяти лет, заявил руководитель УКОН МВД.
Начальник управления контроля по обороту наркотиков МВД Абхазии Астамур Пачалия рассказал, что с начла 2025 года, в республике задержаны 12 "закладчиков", всего зарегистрировано 59 наркопреступлений.
За последние пять лет в республике раскрыто свыше 1100 наркопреступлений, к уголовной ответственности привлечены 162 человека. При этом Пачалия отметил, что
С 2020 года взаимодействие абхазских и российских правоохранителей позволило сократить количество каналов по ввозу наркотиков в республику.
В 2020 году в Абхазии одновременно работало больше 15 нарко-каналов, на данный момент их количество составляет 3-4 канала.
Совсем недавно на территории России удалось привлечь к ответственности организатора ввоза наркотиков в Абхазию, который работал в течение десяти лет, заявил руководитель УКОН МВД.