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Глава МИД Абхазии встретился с послом республики в Сирии
Глава МИД Абхазии встретился с послом республики в Сирии
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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Глава МИД Абхазии Олег Барциц встретился с послом республики в Сирии Мухаммадом Али. 26.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Глава МИД Абхазии Олег Барциц встретился с послом республики в Сирии Мухаммадом Али. Министру доложили о работе посольства. Барциц подчеркнул важность работы дипмиссии, деятельность которой служит серьезным импульсом в деле развития и укрепления отношений между Абхазией и Сирией.На состоявшихся встречах глава внешнеполитического ведомства Абхазии обещал принять дополнительные меры для того, чтобы представители абхазо-адыгской и черкесской диаспоры, проживающие в Сирии, имели возможность приезжать на свою историческую родину. Министр подчеркнул, что в Абхазии при поддержке государства реализуются программы, позволяющие получать высшее образование представителям абхазо-адыгской и черкесской диаспоры. Было отмечено, что руководство республики уделяет особое внимание своим соотечественникам, проживающим за рубежом и продолжит оказывать им максимальную поддержку.
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мид абхазии, абхазия, сирия
мид абхазии, абхазия, сирия
Глава МИД Абхазии встретился с послом республики в Сирии
СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Глава МИД Абхазии Олег Барциц встретился с послом республики в Сирии Мухаммадом Али.
Министру доложили о работе посольства.
Барциц подчеркнул важность работы дипмиссии, деятельность которой служит серьезным импульсом в деле развития и укрепления отношений между Абхазией и Сирией.
Глава МИД также встретился с представителями абхазо-адыгских и черкесских диаспор в Сирии.
На состоявшихся встречах глава внешнеполитического ведомства Абхазии обещал принять дополнительные меры для того, чтобы представители абхазо-адыгской и черкесской диаспоры, проживающие в Сирии, имели возможность приезжать на свою историческую родину.
Министр подчеркнул, что в Абхазии при поддержке государства реализуются программы, позволяющие получать высшее образование представителям абхазо-адыгской и черкесской диаспоры.
Было отмечено, что руководство республики уделяет особое внимание своим соотечественникам, проживающим за рубежом и продолжит оказывать им максимальную поддержку.