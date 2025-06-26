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Глава МИД Абхазии встретился с послом республики в Сирии

Глава МИД Абхазии встретился с послом республики в Сирии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Глава МИД Абхазии Олег Барциц встретился с послом республики в Сирии Мухаммадом Али. 26.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Глава МИД Абхазии Олег Барциц встретился с послом республики в Сирии Мухаммадом Али. Министру доложили о работе посольства. Барциц подчеркнул важность работы дипмиссии, деятельность которой служит серьезным импульсом в деле развития и укрепления отношений между Абхазией и Сирией.На состоявшихся встречах глава внешнеполитического ведомства Абхазии обещал принять дополнительные меры для того, чтобы представители абхазо-адыгской и черкесской диаспоры, проживающие в Сирии, имели возможность приезжать на свою историческую родину. Министр подчеркнул, что в Абхазии при поддержке государства реализуются программы, позволяющие получать высшее образование представителям абхазо-адыгской и черкесской диаспоры. Было отмечено, что руководство республики уделяет особое внимание своим соотечественникам, проживающим за рубежом и продолжит оказывать им максимальную поддержку.

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