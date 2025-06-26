https://sputnik-abkhazia.ru/20250626/gosavtoinspektsiya-abkhazii-1055562539.html

Госавтоинспекция Абхазии обратилась к родителям выпускников

Госавтоинспекция Абхазии обратилась к родителям выпускников

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Госавтоинспекция Абхазии обратилась к родителям выпускников в преддверии выпускных вечеров. 26.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-26T11:50+0300

2025-06-26T11:50+0300

2025-06-26T12:00+0300

в абхазии

абхазия

новости

общество

гаи

выпускной

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/0f/1055302448_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35aceb2c68005157b84b984173dd2bae.jpg

СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Госавтоинспекция Абхазии обратилась к родителям выпускников в преддверии выпускных вечеров.Он призвал родителей усилить контроль за детьми в дни проведения праздничных мероприятий.В этом году школы в республике окончили более 1800 человек.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, общество, гаи, выпускной