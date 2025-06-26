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Госавтоинспекция Абхазии обратилась к родителям выпускников
Госавтоинспекция Абхазии обратилась к родителям выпускников
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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Госавтоинспекция Абхазии обратилась к родителям выпускников в преддверии выпускных вечеров. 26.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Госавтоинспекция Абхазии обратилась к родителям выпускников в преддверии выпускных вечеров.Он призвал родителей усилить контроль за детьми в дни проведения праздничных мероприятий.В этом году школы в республике окончили более 1800 человек.
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Госавтоинспекция Абхазии обратилась к родителям выпускников
11:50 26.06.2025 (обновлено: 12:00 26.06.2025)
СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Госавтоинспекция Абхазии обратилась к родителям выпускников в преддверии выпускных вечеров.
"Передавая руль неопытному и не имеющему права управлять автомобилем подростку, вы совершаете необдуманный поступок, который может привести к страшным, трагическим последствиям", — отметил начальник ГАИ Дамей Авидзба.
Он призвал родителей усилить контроль за детьми в дни проведения праздничных мероприятий.
В этом году школы в республике окончили более 1800 человек.