Кабмин Абхазии одобрил увеличение с 1 июля пенсий некоторым категориям пенсионеров
11:24 26.06.2025 (обновлено: 11:29 26.06.2025)
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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Кабинет министров Абхазии одобрил увеличение с 1 июля пенсий некоторым категориям абхазских пенсионеров, не получающим российские выплаты.
Пенсия увеличится на 1000 рублей.
С учетом доплаты будут начислять:
пенсионерам по возрасту – 5000 рублей;
пенсионерам за выслугу лет – 4700 рублей;
имеющим почетное звание "народный", "заслуженный" – 5500 рублей;
работникам на подземных работах (шахтеры) – 4500 рублей;
инвалидам труда: I группы – 4900 рублей; II группы – 4800 рублей; III – 4650 рублей;
лицам, получающим пенсии по случаю потери кормильца – 4000 рублей;
круглым сиротам – 8000 рублей;
социальные пенсии по возрасту – 4100 рублей;
социальные пенсии по инвалидности – 4100 рублей;
инвалидам с детства: до 16 лет – 6000 рублей; I группы – 6000 рублей; II группы – 5500 рублей.
Нагрузка на бюджет, по словам министра соцобеспечения Руслана Аджба, составит 16 млн рублей в месяц и 192 млн рублей в год.