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Кабмин Абхазии одобрил увеличение с 1 июля пенсий некоторым категориям пенсионеров

Кабмин Абхазии одобрил увеличение с 1 июля пенсий некоторым категориям пенсионеров

Sputnik Абхазия

Кабинет министров Абхазии одобрил увеличение с 1 июля пенсий некоторым категориям абхазских пенсионеров, не получающим российские выплаты.Пенсия увеличится на 1000 рублей.С учетом доплаты будут начислять:пенсионерам по возрасту – 5000 рублей;пенсионерам за выслугу лет – 4700 рублей;

2025-06-26T11:24+0300

2025-06-26T11:24+0300

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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Кабинет министров Абхазии одобрил увеличение с 1 июля пенсий некоторым категориям абхазских пенсионеров, не получающим российские выплаты.Пенсия увеличится на 1000 рублей.С учетом доплаты будут начислять:Нагрузка на бюджет, по словам министра соцобеспечения Руслана Аджба, составит 16 млн рублей в месяц и 192 млн рублей в год.

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