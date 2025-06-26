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Минэкономики Абхазии будет регулировать деятельность по перевозкам пассажиров и грузов

Минэкономики Абхазии будет регулировать деятельность по перевозкам пассажиров и грузов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом и международным автомобильным перевозкам грузов будет регулироваться... 26.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом и международным автомобильным перевозкам грузов будет регулироваться Министерством экономики Абхазии.Лицензирование этой деятельности также будет осуществлять Минэкономики. Соответствующее постановление принято Кабмином.При этом, по словам министра Теймураза Миквабия, сам порядок лицензирования остается неизменным.Постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

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