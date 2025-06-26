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Минэкономики Абхазии будет регулировать деятельность по перевозкам пассажиров и грузов
Минэкономики Абхазии будет регулировать деятельность по перевозкам пассажиров и грузов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом и международным автомобильным перевозкам грузов будет регулироваться... 26.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-26T12:20+0300
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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом и международным автомобильным перевозкам грузов будет регулироваться Министерством экономики Абхазии.Лицензирование этой деятельности также будет осуществлять Минэкономики. Соответствующее постановление принято Кабмином.При этом, по словам министра Теймураза Миквабия, сам порядок лицензирования остается неизменным.Постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года.
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абхазия, новости, министерство экономики, перевозки
абхазия, новости, министерство экономики, перевозки
Минэкономики Абхазии будет регулировать деятельность по перевозкам пассажиров и грузов
12:20 26.06.2025 (обновлено: 13:24 26.06.2025)
СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом и международным автомобильным перевозкам грузов будет регулироваться Министерством экономики Абхазии.
Лицензирование этой деятельности также будет осуществлять Минэкономики. Соответствующее постановление принято Кабмином.
При этом, по словам министра Теймураза Миквабия, сам порядок лицензирования остается неизменным.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года.