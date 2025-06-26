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Минэкономики разработает прогноз социально-экономического развития Абхазии на 2026 год
Минэкономики разработает прогноз социально-экономического развития Абхазии на 2026 год
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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Министерство экономики Абхазии должно разработать прогноз социально-экономического развития республики на 2026 год и представить на... 26.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Министерство экономики Абхазии должно разработать прогноз социально-экономического развития республики на 2026 год и представить на утверждение в Кабмин до 15 июля этого года.На основе показателей прогноза Минфин в срок до 1 октября должен разработать и представить в Кабмин законопроект о республиканском бюджете на 2026 год.Соответствующее постановление утверждено сегодня на заседании Кабмина.Документ также предписывает:Премьер-министр Владимир Делба обратился к ведомствам, подчеркнув необходимость своевременной подготовки и сдачи проектов.
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абхазия, экономика, новости, развитие экономики, прогнозы, министерство экономики
Минэкономики разработает прогноз социально-экономического развития Абхазии на 2026 год
12:04 26.06.2025 (обновлено: 12:20 26.06.2025)
СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Министерство экономики Абхазии должно разработать прогноз социально-экономического развития республики на 2026 год и представить на утверждение в Кабмин до 15 июля этого года.
На основе показателей прогноза Минфин в срок до 1 октября должен разработать и представить в Кабмин законопроект о республиканском бюджете на 2026 год.
Соответствующее постановление утверждено сегодня на заседании Кабмина.
Документ также предписывает:
Органам управления государственными внебюджетными фондами в срок до 1 октября представить проекты бюджетов на 2026 год.
Местным органам госуправления представить в Минфин не позднее 1 октября решения об утверждении местных бюджетов на 2026 год, при этом согласовать до 1 сентября объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета.
Администраторам доходов представить до 10 августа в Минфин прогнозные показатели администрируемых ими видов доходов на 2026 год.
Премьер-министр Владимир Делба обратился к ведомствам, подчеркнув необходимость своевременной подготовки и сдачи проектов.