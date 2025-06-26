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Минэкономики разработает прогноз социально-экономического развития Абхазии на 2026 год

Минэкономики разработает прогноз социально-экономического развития Абхазии на 2026 год

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Министерство экономики Абхазии должно разработать прогноз социально-экономического развития республики на 2026 год и представить на... 26.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Министерство экономики Абхазии должно разработать прогноз социально-экономического развития республики на 2026 год и представить на утверждение в Кабмин до 15 июля этого года.На основе показателей прогноза Минфин в срок до 1 октября должен разработать и представить в Кабмин законопроект о республиканском бюджете на 2026 год.Соответствующее постановление утверждено сегодня на заседании Кабмина.Документ также предписывает:Премьер-министр Владимир Делба обратился к ведомствам, подчеркнув необходимость своевременной подготовки и сдачи проектов.

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