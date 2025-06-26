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Правила казначейского сопровождения средств республиканского бюджета утвердили
Правила казначейского сопровождения средств республиканского бюджета утвердили
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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Правила казначейского сопровождения средств республиканского бюджета утвердили на совещании в Кабинете министров. 26.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Правила казначейского сопровождения средств республиканского бюджета утвердили на совещании в Кабинете министров.Постановление определяет порядок, по которому Минфин будет сопровождать целевые средства, выделяемые по госконтрактам, субсидиям и другим соглашениям.Средства будут поступать и расходоваться через лицевые счета в Казначействе. Операции с целевыми средствами осуществляются на счетах, открытых Минфину в Нацбанке для учета денежных средств юрлиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.Перечисление средств будет возможно только после санкционирования расходов и проверки документов.В госконтракты и соглашения обязательно включаются ограничения:Все операции сопровождаются уникальными идентификаторами. Сделки с гостайной будут проходить по отдельным правилам.Документ утвержден в соответствии с законом о бюджете на 2025 год.
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абхазия, новости, экономика, кабинет министров абхазии
Правила казначейского сопровождения средств республиканского бюджета утвердили
12:28 26.06.2025 (обновлено: 12:41 26.06.2025)
СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Правила казначейского сопровождения средств республиканского бюджета утвердили на совещании в Кабинете министров.
Постановление определяет порядок, по которому Минфин будет сопровождать целевые средства, выделяемые по госконтрактам, субсидиям и другим соглашениям.
Средства будут поступать и расходоваться через лицевые счета в Казначействе. Операции с целевыми средствами осуществляются на счетах, открытых Минфину в Нацбанке для учета денежных средств юрлиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.
Перечисление средств будет возможно только после санкционирования расходов и проверки документов.
В госконтракты и соглашения обязательно включаются ограничения:
запрет на вложения в уставный капитал других юрлиц, если это не предусмотрено законом;
запрет на размещение средств на депозитах и других финансовых инструментах.
Все операции сопровождаются уникальными идентификаторами. Сделки с гостайной будут проходить по отдельным правилам.
Документ утвержден в соответствии с законом о бюджете на 2025 год.