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Путин назвал объем товарооборота ЕАЭС солидным

Путин назвал объем товарооборота ЕАЭС солидным

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Объем товарооборота ЕАЭС солидный и сопоставим с ведущими мировыми экономическими державами, заявил президент России Владимир Путин. 26.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-26T19:30+0300

2025-06-26T19:30+0300

2025-06-26T19:59+0300

владимир путин

евразийский экономический союз

россия

экономика

политика

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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Объем товарооборота ЕАЭС солидный и сопоставим с ведущими мировыми экономическими державами, заявил президент России Владимир Путин."Товарооборот с третьими странами прибавил 38% и составляет 800 миллиардов долларов. Это вполне сопоставимый товарооборот между ведущими экономическими державами мира, это солидный товарооборот", - сказал Путин во время пленарного заседания Евразийского экономического форума.Он также отметил, что ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение.

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владимир путин, евразийский экономический союз, россия, экономика, политика