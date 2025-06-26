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Путин назвал объем товарооборота ЕАЭС солидным
Путин назвал объем товарооборота ЕАЭС солидным
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Объем товарооборота ЕАЭС солидный и сопоставим с ведущими мировыми экономическими державами, заявил президент России Владимир Путин. 26.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-26T19:30+0300
2025-06-26T19:30+0300
2025-06-26T19:59+0300
владимир путин
евразийский экономический союз
россия
экономика
политика
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СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Объем товарооборота ЕАЭС солидный и сопоставим с ведущими мировыми экономическими державами, заявил президент России Владимир Путин."Товарооборот с третьими странами прибавил 38% и составляет 800 миллиардов долларов. Это вполне сопоставимый товарооборот между ведущими экономическими державами мира, это солидный товарооборот", - сказал Путин во время пленарного заседания Евразийского экономического форума.Он также отметил, что ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение.
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владимир путин, евразийский экономический союз, россия, экономика, политика
владимир путин, евразийский экономический союз, россия, экономика, политика
Путин назвал объем товарооборота ЕАЭС солидным
19:30 26.06.2025 (обновлено: 19:59 26.06.2025)
СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Объем товарооборота ЕАЭС солидный и сопоставим с ведущими мировыми экономическими державами, заявил президент России Владимир Путин.
"Товарооборот с третьими странами прибавил 38% и составляет 800 миллиардов долларов. Это вполне сопоставимый товарооборот между ведущими экономическими державами мира, это солидный товарооборот", - сказал Путин во время пленарного заседания Евразийского экономического форума.
Он также отметил, что ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение.