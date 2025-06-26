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Силы ПВО России уничтожили за ночь 50 украинских беспилотников
Силы ПВО России уничтожили за ночь 50 украинских беспилотников
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Силы ПВО России уничтожили 50 украинских беспилотников за ночь над территорией страны, сообщило Минобороны РФ. 26.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Силы ПВО России уничтожили 50 украинских беспилотников за ночь над территорией страны, сообщило Минобороны РФ.23 БпЛА сбиты над Курской областью,11 – над Ростовской,6 – над Брянской областями,по 3 БпЛА – над Белгородской областью и Московским регионом, в том числе два БпЛА, летевшие на Москву,2 – над Крымом,по 1 – над Мордовией и Калужской областью.
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пво, россия, украина, министерство обороны рф
пво, россия, украина, министерство обороны рф
Силы ПВО России уничтожили за ночь 50 украинских беспилотников
10:05 26.06.2025 (обновлено: 10:32 26.06.2025)
СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Силы ПВО России уничтожили 50 украинских беспилотников за ночь над территорией страны, сообщило Минобороны РФ.
23 БпЛА сбиты над Курской областью,
6 – над Брянской областями,
по 3 БпЛА – над Белгородской областью и Московским регионом, в том числе два БпЛА, летевшие на Москву,
по 1 – над Мордовией и Калужской областью.