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Силы ПВО России уничтожили за ночь 50 украинских беспилотников

Силы ПВО России уничтожили за ночь 50 украинских беспилотников

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Силы ПВО России уничтожили 50 украинских беспилотников за ночь над территорией страны, сообщило Минобороны РФ. 26.06.2025, Sputnik Абхазия

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военная спецоперация рф в донбассе

пво

россия

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Силы ПВО России уничтожили 50 украинских беспилотников за ночь над территорией страны, сообщило Минобороны РФ.23 БпЛА сбиты над Курской областью,11 – над Ростовской,6 – над Брянской областями,по 3 БпЛА – над Белгородской областью и Московским регионом, в том числе два БпЛА, летевшие на Москву,2 – над Крымом,по 1 – над Мордовией и Калужской областью.

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