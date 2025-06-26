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В Пицунде планируют организовать экскурсии в заповедник "Великий Питиунт"
В Пицунде планируют организовать экскурсии в заповедник "Великий Питиунт"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 июн – Sputnik. В Пицунде планируют организовать экскурсии в заповедник "Великий Питиунт", сообщил в эфире радио Sputnik исполняющий обязанности главы... 26.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. В Пицунде планируют организовать экскурсии в заповедник "Великий Питиунт", сообщил в эфире радио Sputnik исполняющий обязанности главы администрации Рустам Агрба.Агрба напомнил, что на территории заповедника ранее проводились археологические раскопки — это направление может быть интересно гостям города.Среди объектов, доступных для посещения, — дольмены, дворец командующего римским легионом, античные бани, колодец, винные погреба, базилика VI века, монастырский комплекс и фрагменты крепостной стены."Великий Питиунт" — государственный историко-архитектурный заповедник под открытым небом, расположенный на месте античного города Питиунт, предшественника современной Пицунды.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/1055531881.html
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В Пицунде планируют организовать экскурсии в заповедник "Великий Питиунт"

10:18 26.06.2025 (обновлено: 10:49 26.06.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукПицундский храм
Пицундский храм - Sputnik Абхазия, 1920, 26.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. В Пицунде планируют организовать экскурсии в заповедник "Великий Питиунт", сообщил в эфире радио Sputnik исполняющий обязанности главы администрации Рустам Агрба.
"Пока на уровне переговоров мы планируем туда привлечь туристические потоки, чтобы рассказывали о происхождении Пицунды, о том, как она зарождалась. За данной крепостью и располагалась сама Пицунда", — отметил он.
Агрба напомнил, что на территории заповедника ранее проводились археологические раскопки — это направление может быть интересно гостям города.
Среди объектов, доступных для посещения, — дольмены, дворец командующего римским легионом, античные бани, колодец, винные погреба, базилика VI века, монастырский комплекс и фрагменты крепостной стены.
"Великий Питиунт" — государственный историко-архитектурный заповедник под открытым небом, расположенный на месте античного города Питиунт, предшественника современной Пицунды.
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