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В Пицунде планируют организовать экскурсии в заповедник "Великий Питиунт"

В Пицунде планируют организовать экскурсии в заповедник "Великий Питиунт"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 июн – Sputnik. В Пицунде планируют организовать экскурсии в заповедник "Великий Питиунт", сообщил в эфире радио Sputnik исполняющий обязанности главы... 26.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 июн – Sputnik. В Пицунде планируют организовать экскурсии в заповедник "Великий Питиунт", сообщил в эфире радио Sputnik исполняющий обязанности главы администрации Рустам Агрба.Агрба напомнил, что на территории заповедника ранее проводились археологические раскопки — это направление может быть интересно гостям города.Среди объектов, доступных для посещения, — дольмены, дворец командующего римским легионом, античные бани, колодец, винные погреба, базилика VI века, монастырский комплекс и фрагменты крепостной стены."Великий Питиунт" — государственный историко-архитектурный заповедник под открытым небом, расположенный на месте античного города Питиунт, предшественника современной Пицунды.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/1055531881.html

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