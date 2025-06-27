https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/dva-samoleta-stolknulis-v-aeroportu-sochi-1055602029.html
Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи
Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи, пострадавших нет. Южная транспортная прокуратура проводит проверку. 27.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-27T18:45+0300
2025-06-27T18:45+0300
2025-06-27T19:20+0300
аэропорт сочи
сочи
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/1b/1055601719_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_b5a19584a62bfb807fcffacb24d0b6fa.jpg
СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи, пострадавших нет. Южная транспортная прокуратура проводит проверку. Самолет, направлявшийся в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу столкнулся с воздушным судном, прибывшим из Норильска. Пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали.
сочи
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/1b/1055601719_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_929830169dc0cb403bb73e20f2e75cbd.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
аэропорт сочи, сочи
Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи
18:45 27.06.2025 (обновлено: 19:20 27.06.2025)
СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи, пострадавших нет. Южная транспортная прокуратура проводит проверку.
Самолет, направлявшийся в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу столкнулся с воздушным судном, прибывшим из Норильска.
Пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали.