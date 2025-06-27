https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/dva-samoleta-stolknulis-v-aeroportu-sochi-1055602029.html

Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи

Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи, пострадавших нет. Южная транспортная прокуратура проводит проверку. 27.06.2025, Sputnik Абхазия

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аэропорт сочи

сочи

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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи, пострадавших нет. Южная транспортная прокуратура проводит проверку. Самолет, направлявшийся в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу столкнулся с воздушным судном, прибывшим из Норильска. Пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали.

сочи

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аэропорт сочи, сочи