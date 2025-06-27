https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/kontrol-na-granitse-rabota-kpp-v-sukhumskom-aeroportu-i-nelegaly-iz-gruzii-1055600797.html

Контроль на границе: работа КПП в Сухумском аэропорту и нелегалы из Грузии

Контроль на границе: работа КПП в Сухумском аэропорту и нелегалы из Грузии

Sputnik Абхазия

За полгода 2025 года за нарушения законодательства в пограничной сфере, совместно с Погрануправлением ФСБ России в Абхазии составлено 117 материалов. К... 27.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-27T18:36+0300

2025-06-27T18:36+0300

2025-06-27T18:36+0300

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За полгода 2025 года за нарушения законодательства в пограничной сфере, совместно с Погрануправлением ФСБ России в Абхазии составлено 117 материалов. К уголовной ответственности привлечено восемь иностранных граждан, сообщил начальник Пограничного управления СГБ Абхазии Рустам Латипов. За нарушения правил перехода через границу гражданами Грузии, было составлено 109 административных протоколов и вынесены штрафные санкции, говорит Латипов. При этом он отметил, что нарушения уменьшаются благодаря эффективному взаимодействию с российскими коллегами.

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