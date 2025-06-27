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Контроль на границе: работа КПП в Сухумском аэропорту и нелегалы из Грузии
Контроль на границе: работа КПП в Сухумском аэропорту и нелегалы из Грузии
Sputnik Абхазия
За полгода 2025 года за нарушения законодательства в пограничной сфере, совместно с Погрануправлением ФСБ России в Абхазии составлено 117 материалов. К... 27.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-27T18:36+0300
2025-06-27T18:36+0300
2025-06-27T18:36+0300
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За полгода 2025 года за нарушения законодательства в пограничной сфере, совместно с Погрануправлением ФСБ России в Абхазии составлено 117 материалов. К уголовной ответственности привлечено восемь иностранных граждан, сообщил начальник Пограничного управления СГБ Абхазии Рустам Латипов. За нарушения правил перехода через границу гражданами Грузии, было составлено 109 административных протоколов и вынесены штрафные санкции, говорит Латипов. При этом он отметил, что нарушения уменьшаются благодаря эффективному взаимодействию с российскими коллегами.
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видео, мультимедиа, абхазия, государственная граница, видео
видео, мультимедиа, абхазия, государственная граница, видео
Контроль на границе: работа КПП в Сухумском аэропорту и нелегалы из Грузии
За полгода 2025 года за нарушения законодательства в пограничной сфере, совместно с Погрануправлением ФСБ России в Абхазии составлено 117 материалов.
К уголовной ответственности привлечено восемь иностранных граждан, сообщил начальник Пограничного управления СГБ Абхазии Рустам Латипов.
За нарушения правил перехода через границу гражданами Грузии, было составлено 109 административных протоколов и вынесены штрафные санкции, говорит Латипов.
При этом он отметил, что нарушения уменьшаются благодаря эффективному взаимодействию с российскими коллегами.