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МИД РФ: Грузия должна дать гарантии неприменения силы против Абхазии и Южной Осетии
МИД РФ: Грузия должна дать гарантии неприменения силы против Абхазии и Южной Осетии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Сближение Грузии с НАТО требует от Тбилиси гарантий неприменения силы против Абхазии и Южной Осетии, заявили в МИД России по итогам... 27.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Сближение Грузии с НАТО требует от Тбилиси гарантий неприменения силы против Абхазии и Южной Осетии, заявили в МИД России по итогам 64-го раунда Женевских дискуссий.Гарантии должны быть оформлены в виде соответствующего юридически обязывающего соглашения.Работу на гуманитарном треке Женевских дискуссий серьезно осложняет ежегодно инициируемая Грузией крайне "политизированная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по внутренне перемещенным лицам и беженцам", отметили в ведомстве.Грузия пытается навязать параллельное обсуждение этой темы на площадках, на которые официальные представители Сухума и Цхинвала лишены права доступа и не могут представлять свою принципиальную позицию, добавили в МИД.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/informatsionnaya-sessiya-proshla-v-zheneve-po-initsiative-delegatsii-abkhazii-1055558896.html
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россия, мид рф, абхазия, южная осетия, грузия, нато, безопасность
россия, мид рф, абхазия, южная осетия, грузия, нато, безопасность

МИД РФ: Грузия должна дать гарантии неприменения силы против Абхазии и Южной Осетии

10:38 27.06.2025
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 27.06.2025
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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Сближение Грузии с НАТО требует от Тбилиси гарантий неприменения силы против Абхазии и Южной Осетии, заявили в МИД России по итогам 64-го раунда Женевских дискуссий.
Гарантии должны быть оформлены в виде соответствующего юридически обязывающего соглашения.
"Целесообразность скорейшего принятия указанных мер продиктована сохраняющимися рисками восстановления военной силой контроля со стороны Тбилиси над бывшими регионами, а также продолжающимся сближением Грузии с НАТО, о чем свидетельствует плотное взаимодействие грузинской стороны с альянсом, включая регулярное участие в военно-тренировочных мероприятиях Североатлантического блока", - подчеркнули в МИД РФ.
Работу на гуманитарном треке Женевских дискуссий серьезно осложняет ежегодно инициируемая Грузией крайне "политизированная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по внутренне перемещенным лицам и беженцам", отметили в ведомстве.
Грузия пытается навязать параллельное обсуждение этой темы на площадках, на которые официальные представители Сухума и Цхинвала лишены права доступа и не могут представлять свою принципиальную позицию, добавили в МИД.
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