https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/mid-rf-abkhaziya-1055579101.html

МИД РФ: Грузия должна дать гарантии неприменения силы против Абхазии и Южной Осетии

МИД РФ: Грузия должна дать гарантии неприменения силы против Абхазии и Южной Осетии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Сближение Грузии с НАТО требует от Тбилиси гарантий неприменения силы против Абхазии и Южной Осетии, заявили в МИД России по итогам... 27.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-27T10:38+0300

2025-06-27T10:38+0300

2025-06-27T10:38+0300

россия

мид рф

абхазия

южная осетия

грузия

нато

безопасность

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102839/78/1028397843_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_524eae0884341c97cbe2d3f9c977ec92.jpg

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Сближение Грузии с НАТО требует от Тбилиси гарантий неприменения силы против Абхазии и Южной Осетии, заявили в МИД России по итогам 64-го раунда Женевских дискуссий.Гарантии должны быть оформлены в виде соответствующего юридически обязывающего соглашения.Работу на гуманитарном треке Женевских дискуссий серьезно осложняет ежегодно инициируемая Грузией крайне "политизированная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по внутренне перемещенным лицам и беженцам", отметили в ведомстве.Грузия пытается навязать параллельное обсуждение этой темы на площадках, на которые официальные представители Сухума и Цхинвала лишены права доступа и не могут представлять свою принципиальную позицию, добавили в МИД.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250625/informatsionnaya-sessiya-proshla-v-zheneve-po-initsiative-delegatsii-abkhazii-1055558896.html

россия

абхазия

южная осетия

грузия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, мид рф, абхазия, южная осетия, грузия, нато, безопасность