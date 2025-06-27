https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/nazvano-kolichestvo-sluchaev-narusheniya-pogranichnogo-zakonodatelstva-abkhazii-za-polgoda-1055601539.html
Названо количество случаев нарушения пограничного законодательства Абхазии за полгода
Названо количество случаев нарушения пограничного законодательства Абхазии за полгода
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 июн - Sputnik. 117 случаев нарушений пограничного законодательства зафиксировано на участках охраны госграницы Абхазии за полгода, сообщил радио... 27.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-27T18:35+0300
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пограничники
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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. 117 случаев нарушений пограничного законодательства зафиксировано на участках охраны госграницы Абхазии за полгода, сообщил радио Sputnik начальник Погрануправления СГБ Рустам Латипов. По словам Латипова, к уголовной ответственности привлечены 8 иностранцев. Среди них и граждане ближневосточных, африканских государств, а также один гражданин Канады. Наиболее массовые попытки незаконного пересечения границы, по словам начальника управления, совершаются гражданами Грузии. "В административном порядке были оформлены материалы в отношении 109 человек. Применены штрафные санкции с вынесением предупреждений", — добавил он.
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государственная граница, абхазия, пограничники
государственная граница, абхазия, пограничники
Названо количество случаев нарушения пограничного законодательства Абхазии за полгода
18:35 27.06.2025 (обновлено: 19:09 27.06.2025)
СУХУМ, 27 июн - Sputnik. 117 случаев нарушений пограничного законодательства зафиксировано на участках охраны госграницы Абхазии за полгода, сообщил радио Sputnik начальник Погрануправления СГБ Рустам Латипов.
По словам Латипова, к уголовной ответственности привлечены 8 иностранцев. Среди них и граждане ближневосточных, африканских государств, а также один гражданин Канады.
Наиболее массовые попытки незаконного пересечения границы, по словам начальника управления, совершаются гражданами Грузии.
"В административном порядке были оформлены материалы в отношении 109 человек. Применены штрафные санкции с вынесением предупреждений", — добавил он.