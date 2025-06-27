https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/nazvano-kolichestvo-sluchaev-narusheniya-pogranichnogo-zakonodatelstva-abkhazii-za-polgoda-1055601539.html

Названо количество случаев нарушения пограничного законодательства Абхазии за полгода

Названо количество случаев нарушения пограничного законодательства Абхазии за полгода

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. 117 случаев нарушений пограничного законодательства зафиксировано на участках охраны госграницы Абхазии за полгода, сообщил радио... 27.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-27T18:35+0300

2025-06-27T18:35+0300

2025-06-27T19:09+0300

в абхазии

государственная граница

абхазия

пограничники

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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. 117 случаев нарушений пограничного законодательства зафиксировано на участках охраны госграницы Абхазии за полгода, сообщил радио Sputnik начальник Погрануправления СГБ Рустам Латипов. По словам Латипова, к уголовной ответственности привлечены 8 иностранцев. Среди них и граждане ближневосточных, африканских государств, а также один гражданин Канады. Наиболее массовые попытки незаконного пересечения границы, по словам начальника управления, совершаются гражданами Грузии. "В административном порядке были оформлены материалы в отношении 109 человек. Применены штрафные санкции с вынесением предупреждений", — добавил он.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

государственная граница, абхазия, пограничники