Один режим для всех: какие правила действуют в Сухумском аэропорту
© Sputnik / Томас ТхайцукСухумский Аэропорт
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. С открытием аэропорта на его территории функционирует официальный пункт пропуска через государственную границу Абхазии.
В нем действуют те же правила пересечения, как и в других пунктах пропуска – "Псоу" и "Ингур".
Режим пункта пропуска устанавливается для обеспечения безопасности, пограничного и таможенного контроля.
Правила прохождения действуют для:
граждан Абхазии;
иностранных граждан и лиц без гражданства;
сотрудников и представителей организаций, работающих в аэропорту;
перевозчиков и пассажиров, следующих через границу.
Что запрещено в пункте пропуска:
Осуществлять хозяйственную и иную деятельность, не разрешенную законодательством Республики Абхазия.
Въезжать (проходить) и (или) иным образом проникать на территорию пункта пропуска, а также выезжать (выходить), ввозить (вывозить) на (с) территорию (территории) пункта пропуска грузы, товары животных в нарушение настоящих Правил.
Находиться на территории пункта пропуска без установленных настоящими Правилами документов, с просроченными, недействительными документами либо документами, сроки действия которых не начались, во внеслужебное (внерабочее) время.
Передавать пропуска другим лицам и пользоваться чужими документами, удостоверяющими личность либо дающими право пребывания в пункте пропуска.
Изменять маршруты движения лиц и транспортных средств, перемещения грузов, товаров и животных по территории пункта пропуска без разрешения уполномоченных должностных лиц подразделений пограничного контроля и таможенных органов.
Препятствовать любым способом пересечению Государственной границы Республики Абхазия другими лицами и транспортными средствами, если это не вызвано необходимостью предотвращения совершаемого правонарушения.
Вмешиваться в работу и любым образом препятствовать исполнению должностными лицами подразделений государственных контрольных органов своих служебных обязанностей.
Осуществлять публичные призывы к невыполнению законных требований должностных лиц подразделений государственных контрольных органов, связанных с исполнением ими своих служебных обязанностей, а также иные призывы, направленные на несоблюдение режима Государственной границы Республики Абхазия, режима в пункте пропуска.
Осуществлять действия, способные повлечь угрозу жизни, здоровью и имуществу лиц, следующих через Государственную границу Республики Абхазия, должностных лиц подразделений государственных контрольных органов, администрации пункта пропуска, администрации объекта транспортной инфраструктуры, юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на законных основаниях деятельность в пункте пропуска, за исключением действий сотрудников подразделения пограничного контроля и таможенных органов, органов внутренних дел, уполномоченных лиц из числа сил обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, действующих в установленном законодательством Республики Абхазия порядке для предотвращения правонарушений со стороны отдельных лиц (групп лиц).
Посещать без разрешения должностных лиц подразделений пограничного контроля транспортные средства заграничного следования, в отношении которых не завершено осуществление пограничного контроля, а также транспортные средства заграничного следования, в отношении которых введены дополнительные режимные ограничения;
Начинать движение и (или) менять места стоянок транспортных средств заграничного следования, производить посадку (высадку) пассажиров, погрузку (выгрузку) багажа, грузов без разрешения должностных лиц подразделений пограничного контроля в пункте пропуска.
Находиться в служебных помещениях подразделений пограничного контроля, пересекать линию кабин паспортного контроля без разрешения должностных лиц подразделений пограничного контроля.
Находиться в помещениях таможенных органов, на территории и в помещениях, где осуществляется таможенный контроль, пересекать границы зон таможенного контроля, находиться в их пределах без разрешения должностных лиц таможенных органов (за исключением сотрудников подразделений пограничного контроля при исполнении ими служебных обязанностей в пункте пропуска). Контроль за допуском в помещения таможенных органов, места осуществления таможенного контроля, границы зон таможенного контроля осуществляется таможенными органами.
Передавать и принимать различные предметы (вещи, документы) через ограждение (турникеты) пункта пропуска.
Ввозить (вывозить) на (с) территорию (территории) пункта пропуска огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и другие опасные грузы без разрешения подразделений пограничного контроля и органов внутренних дел. При этом данный запрет не распространяется на случаи ввоза (вывоза) огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и других опасных грузов в соответствии с договором о международной перевозке грузов, на боевое огнестрельное оружие, ввозимое (вывозимое) на (с) территорию (территории) пункта пропуска должностными лицами органов исполнительной власти, которым при исполнении служебных задач, в соответствии с законодательством Республики Абхазия, регламентирующим оборот огнестрельного оружия, предоставлено право хранения и ношения боевого огнестрельного оружия.
Проживать в служебных, подсобных и иных помещениях, расположенных на территории пункта пропуска, за исключением лиц, которым в соответствии с законодательством Республики Абхазия отказано в пропуске через Государственную границу Республики Абхазия, до принятия решения об их отправке по обратному маршруту.
Осуществлять аудиозапись, а также видео и фотосъемку с использованием любых технических средств инженерно-технических сооружений, других объектов, расположенных на территории пункта пропуска, действия сотрудников подразделений государственных контрольных органов при исполнении ими служебных обязанностей в местах несения службы, без разрешения соответствующих подразделений государственных контрольных органов.
Производить погрузо-разгрузочные работы, не связанные с проведением государственного контроля, без разрешения подразделений таможенных органов и пограничного контроля. При этом должен быть соблюден порядок осуществления хозяйственной и иной деятельности в зонах таможенного контроля, созданных в пунктах пропуска, а также пересечения границ таких зон в соответствии с требованиями таможенного законодательства Республики Абхазия.
Покидать пассажирам, пересекающим Государственную границу Республики Абхазия на автобусах международного следования, здание автомобильного пункта пропуска без разрешения сотрудников подразделения пограничного контроля;
Использовать средства сотовой и радиосвязи лицам, непосредственно пересекающим Государственную границу Республики Абхазия, в период осуществления контрольных операций.
Распивать спиртные напитки, за исключением мест общественного питания.
Находиться в местах осуществления пограничного и таможенного контроля лицам, прибывшим в пункт пропуска без цели пересечения Государственной границы Республики Абхазия.
Нарушать правила дорожного движения, установленные законодательством Республики Абхазия.
Покидать транспортное средство (в том числе при нахождении в очереди перед прохождением контроля) как водителям, обслуживающему персоналу, так и пассажирам, начинать движение, а равно менять место остановки (стоянки) без разрешения сотрудников подразделения пограничного контроля.
Осуществлять отстой оформленных транспортных средств, погрузочно-разгрузочные работы, не связанные с проведением различных видов контроля.
Находиться на территории пункта пропуска лицам, следующим в пешем порядке, транспортным средствам (с находящимися в них лицами) после сообщения им оснований отказа в пропуске через Государственную границу Республики Абхазия.
Въезжать в пункт пропуска на личном транспорте (за исключением использования данного транспорта для целей выезда из Республики Абхазия или въезда в Республику Абхазия).
Осуществлять выгул животных на территории пункта пропуска.
Курить на территории пункта пропуска вне специально оборудованных и обозначенных для этого мест.
Использовать беспилотные летательные аппараты над территорией пунктов пропуска без разрешения руководителей подразделений пограничных органов.
Оказывать содействие в провозе (проникновении) на территорию пункта пропуска лиц и транспортных средств в нарушение настоящих Правил.
Находиться после убытия транспортного средства заграничного следования, предусмотренного в проездных документах, а также свыше 24 часов с момента прибытия лицам, следующим транзитом через территорию Республики Абхазия на воздушном судне заграничного следования с пересадкой в аэропорту, за исключением случаев вынужденной остановки.
Осуществлять другие противоправные действия, нарушая законодательство и настоящие Правила.
За нарушение режима предусмотрена административная ответственность – от штрафа до выдворения за пределы Абхазии.
Правила пересечения границы действуют одинаково во всех пунктах – наземных и воздушных. Поэтому пассажирам Сухумского аэропорта следует учитывать, что все стандартные ограничения и требования сохраняются в полном объеме.