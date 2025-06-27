Один режим для всех: какие правила действуют в Сухумском аэропорту

Осуществлять хозяйственную и иную деятельность, не разрешенную законодательством Республики Абхазия. Осуществлять хозяйственную и иную деятельность, не разрешенную законодательством Республики Абхазия.

Въезжать (проходить) и (или) иным образом проникать на территорию пункта пропуска, а также выезжать (выходить), ввозить (вывозить) на (с) территорию (территории) пункта пропуска грузы, товары животных в нарушение настоящих Правил. Въезжать (проходить) и (или) иным образом проникать на территорию пункта пропуска, а также выезжать (выходить), ввозить (вывозить) на (с) территорию (территории) пункта пропуска грузы, товары животных в нарушение настоящих Правил.

Находиться на территории пункта пропуска без установленных настоящими Правилами документов, с просроченными, недействительными документами либо документами, сроки действия которых не начались, во внеслужебное (внерабочее) время. Находиться на территории пункта пропуска без установленных настоящими Правилами документов, с просроченными, недействительными документами либо документами, сроки действия которых не начались, во внеслужебное (внерабочее) время.

Передавать пропуска другим лицам и пользоваться чужими документами, удостоверяющими личность либо дающими право пребывания в пункте пропуска. Передавать пропуска другим лицам и пользоваться чужими документами, удостоверяющими личность либо дающими право пребывания в пункте пропуска.

Изменять маршруты движения лиц и транспортных средств, перемещения грузов, товаров и животных по территории пункта пропуска без разрешения уполномоченных должностных лиц подразделений пограничного контроля и таможенных органов. Изменять маршруты движения лиц и транспортных средств, перемещения грузов, товаров и животных по территории пункта пропуска без разрешения уполномоченных должностных лиц подразделений пограничного контроля и таможенных органов.

Препятствовать любым способом пересечению Государственной границы Республики Абхазия другими лицами и транспортными средствами, если это не вызвано необходимостью предотвращения совершаемого правонарушения. Препятствовать любым способом пересечению Государственной границы Республики Абхазия другими лицами и транспортными средствами, если это не вызвано необходимостью предотвращения совершаемого правонарушения.

Вмешиваться в работу и любым образом препятствовать исполнению должностными лицами подразделений государственных контрольных органов своих служебных обязанностей. Вмешиваться в работу и любым образом препятствовать исполнению должностными лицами подразделений государственных контрольных органов своих служебных обязанностей.

Осуществлять публичные призывы к невыполнению законных требований должностных лиц подразделений государственных контрольных органов, связанных с исполнением ими своих служебных обязанностей, а также иные призывы, направленные на несоблюдение режима Государственной границы Республики Абхазия, режима в пункте пропуска. Осуществлять публичные призывы к невыполнению законных требований должностных лиц подразделений государственных контрольных органов, связанных с исполнением ими своих служебных обязанностей, а также иные призывы, направленные на несоблюдение режима Государственной границы Республики Абхазия, режима в пункте пропуска.

Осуществлять действия, способные повлечь угрозу жизни, здоровью и имуществу лиц, следующих через Государственную границу Республики Абхазия, должностных лиц подразделений государственных контрольных органов, администрации пункта пропуска, администрации объекта транспортной инфраструктуры, юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на законных основаниях деятельность в пункте пропуска, за исключением действий сотрудников подразделения пограничного контроля и таможенных органов, органов внутренних дел, уполномоченных лиц из числа сил обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, действующих в установленном законодательством Республики Абхазия порядке для предотвращения правонарушений со стороны отдельных лиц (групп лиц). Осуществлять действия, способные повлечь угрозу жизни, здоровью и имуществу лиц, следующих через Государственную границу Республики Абхазия, должностных лиц подразделений государственных контрольных органов, администрации пункта пропуска, администрации объекта транспортной инфраструктуры, юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на законных основаниях деятельность в пункте пропуска, за исключением действий сотрудников подразделения пограничного контроля и таможенных органов, органов внутренних дел, уполномоченных лиц из числа сил обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, действующих в установленном законодательством Республики Абхазия порядке для предотвращения правонарушений со стороны отдельных лиц (групп лиц).

Посещать без разрешения должностных лиц подразделений пограничного контроля транспортные средства заграничного следования, в отношении которых не завершено осуществление пограничного контроля, а также транспортные средства заграничного следования, в отношении которых введены дополнительные режимные ограничения; Посещать без разрешения должностных лиц подразделений пограничного контроля транспортные средства заграничного следования, в отношении которых не завершено осуществление пограничного контроля, а также транспортные средства заграничного следования, в отношении которых введены дополнительные режимные ограничения;

Начинать движение и (или) менять места стоянок транспортных средств заграничного следования, производить посадку (высадку) пассажиров, погрузку (выгрузку) багажа, грузов без разрешения должностных лиц подразделений пограничного контроля в пункте пропуска. Начинать движение и (или) менять места стоянок транспортных средств заграничного следования, производить посадку (высадку) пассажиров, погрузку (выгрузку) багажа, грузов без разрешения должностных лиц подразделений пограничного контроля в пункте пропуска.

Находиться в служебных помещениях подразделений пограничного контроля, пересекать линию кабин паспортного контроля без разрешения должностных лиц подразделений пограничного контроля. Находиться в служебных помещениях подразделений пограничного контроля, пересекать линию кабин паспортного контроля без разрешения должностных лиц подразделений пограничного контроля.

Находиться в помещениях таможенных органов, на территории и в помещениях, где осуществляется таможенный контроль, пересекать границы зон таможенного контроля, находиться в их пределах без разрешения должностных лиц таможенных органов (за исключением сотрудников подразделений пограничного контроля при исполнении ими служебных обязанностей в пункте пропуска). Контроль за допуском в помещения таможенных органов, места осуществления таможенного контроля, границы зон таможенного контроля осуществляется таможенными органами. Находиться в помещениях таможенных органов, на территории и в помещениях, где осуществляется таможенный контроль, пересекать границы зон таможенного контроля, находиться в их пределах без разрешения должностных лиц таможенных органов (за исключением сотрудников подразделений пограничного контроля при исполнении ими служебных обязанностей в пункте пропуска). Контроль за допуском в помещения таможенных органов, места осуществления таможенного контроля, границы зон таможенного контроля осуществляется таможенными органами.

Передавать и принимать различные предметы (вещи, документы) через ограждение (турникеты) пункта пропуска. Передавать и принимать различные предметы (вещи, документы) через ограждение (турникеты) пункта пропуска.

Ввозить (вывозить) на (с) территорию (территории) пункта пропуска огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и другие опасные грузы без разрешения подразделений пограничного контроля и органов внутренних дел. При этом данный запрет не распространяется на случаи ввоза (вывоза) огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и других опасных грузов в соответствии с договором о международной перевозке грузов, на боевое огнестрельное оружие, ввозимое (вывозимое) на (с) территорию (территории) пункта пропуска должностными лицами органов исполнительной власти, которым при исполнении служебных задач, в соответствии с законодательством Республики Абхазия, регламентирующим оборот огнестрельного оружия, предоставлено право хранения и ношения боевого огнестрельного оружия. Ввозить (вывозить) на (с) территорию (территории) пункта пропуска огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и другие опасные грузы без разрешения подразделений пограничного контроля и органов внутренних дел. При этом данный запрет не распространяется на случаи ввоза (вывоза) огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и других опасных грузов в соответствии с договором о международной перевозке грузов, на боевое огнестрельное оружие, ввозимое (вывозимое) на (с) территорию (территории) пункта пропуска должностными лицами органов исполнительной власти, которым при исполнении служебных задач, в соответствии с законодательством Республики Абхазия, регламентирующим оборот огнестрельного оружия, предоставлено право хранения и ношения боевого огнестрельного оружия.

Проживать в служебных, подсобных и иных помещениях, расположенных на территории пункта пропуска, за исключением лиц, которым в соответствии с законодательством Республики Абхазия отказано в пропуске через Государственную границу Республики Абхазия, до принятия решения об их отправке по обратному маршруту. Проживать в служебных, подсобных и иных помещениях, расположенных на территории пункта пропуска, за исключением лиц, которым в соответствии с законодательством Республики Абхазия отказано в пропуске через Государственную границу Республики Абхазия, до принятия решения об их отправке по обратному маршруту.

Осуществлять аудиозапись, а также видео и фотосъемку с использованием любых технических средств инженерно-технических сооружений, других объектов, расположенных на территории пункта пропуска, действия сотрудников подразделений государственных контрольных органов при исполнении ими служебных обязанностей в местах несения службы, без разрешения соответствующих подразделений государственных контрольных органов. Осуществлять аудиозапись, а также видео и фотосъемку с использованием любых технических средств инженерно-технических сооружений, других объектов, расположенных на территории пункта пропуска, действия сотрудников подразделений государственных контрольных органов при исполнении ими служебных обязанностей в местах несения службы, без разрешения соответствующих подразделений государственных контрольных органов.

Производить погрузо-разгрузочные работы, не связанные с проведением государственного контроля, без разрешения подразделений таможенных органов и пограничного контроля. При этом должен быть соблюден порядок осуществления хозяйственной и иной деятельности в зонах таможенного контроля, созданных в пунктах пропуска, а также пересечения границ таких зон в соответствии с требованиями таможенного законодательства Республики Абхазия. Производить погрузо-разгрузочные работы, не связанные с проведением государственного контроля, без разрешения подразделений таможенных органов и пограничного контроля. При этом должен быть соблюден порядок осуществления хозяйственной и иной деятельности в зонах таможенного контроля, созданных в пунктах пропуска, а также пересечения границ таких зон в соответствии с требованиями таможенного законодательства Республики Абхазия.

Покидать пассажирам, пересекающим Государственную границу Республики Абхазия на автобусах международного следования, здание автомобильного пункта пропуска без разрешения сотрудников подразделения пограничного контроля; Покидать пассажирам, пересекающим Государственную границу Республики Абхазия на автобусах международного следования, здание автомобильного пункта пропуска без разрешения сотрудников подразделения пограничного контроля;

Использовать средства сотовой и радиосвязи лицам, непосредственно пересекающим Государственную границу Республики Абхазия, в период осуществления контрольных операций. Использовать средства сотовой и радиосвязи лицам, непосредственно пересекающим Государственную границу Республики Абхазия, в период осуществления контрольных операций.

Распивать спиртные напитки, за исключением мест общественного питания. Распивать спиртные напитки, за исключением мест общественного питания.

Находиться в местах осуществления пограничного и таможенного контроля лицам, прибывшим в пункт пропуска без цели пересечения Государственной границы Республики Абхазия. Находиться в местах осуществления пограничного и таможенного контроля лицам, прибывшим в пункт пропуска без цели пересечения Государственной границы Республики Абхазия.

Нарушать правила дорожного движения, установленные законодательством Республики Абхазия. Нарушать правила дорожного движения, установленные законодательством Республики Абхазия.

Покидать транспортное средство (в том числе при нахождении в очереди перед прохождением контроля) как водителям, обслуживающему персоналу, так и пассажирам, начинать движение, а равно менять место остановки (стоянки) без разрешения сотрудников подразделения пограничного контроля. Покидать транспортное средство (в том числе при нахождении в очереди перед прохождением контроля) как водителям, обслуживающему персоналу, так и пассажирам, начинать движение, а равно менять место остановки (стоянки) без разрешения сотрудников подразделения пограничного контроля.

Осуществлять отстой оформленных транспортных средств, погрузочно-разгрузочные работы, не связанные с проведением различных видов контроля. Осуществлять отстой оформленных транспортных средств, погрузочно-разгрузочные работы, не связанные с проведением различных видов контроля.

Находиться на территории пункта пропуска лицам, следующим в пешем порядке, транспортным средствам (с находящимися в них лицами) после сообщения им оснований отказа в пропуске через Государственную границу Республики Абхазия. Находиться на территории пункта пропуска лицам, следующим в пешем порядке, транспортным средствам (с находящимися в них лицами) после сообщения им оснований отказа в пропуске через Государственную границу Республики Абхазия.

Въезжать в пункт пропуска на личном транспорте (за исключением использования данного транспорта для целей выезда из Республики Абхазия или въезда в Республику Абхазия). Въезжать в пункт пропуска на личном транспорте (за исключением использования данного транспорта для целей выезда из Республики Абхазия или въезда в Республику Абхазия).

Осуществлять выгул животных на территории пункта пропуска. Осуществлять выгул животных на территории пункта пропуска.

Курить на территории пункта пропуска вне специально оборудованных и обозначенных для этого мест. Курить на территории пункта пропуска вне специально оборудованных и обозначенных для этого мест.

Использовать беспилотные летательные аппараты над территорией пунктов пропуска без разрешения руководителей подразделений пограничных органов. Использовать беспилотные летательные аппараты над территорией пунктов пропуска без разрешения руководителей подразделений пограничных органов.

Оказывать содействие в провозе (проникновении) на территорию пункта пропуска лиц и транспортных средств в нарушение настоящих Правил. Оказывать содействие в провозе (проникновении) на территорию пункта пропуска лиц и транспортных средств в нарушение настоящих Правил.

Находиться после убытия транспортного средства заграничного следования, предусмотренного в проездных документах, а также свыше 24 часов с момента прибытия лицам, следующим транзитом через территорию Республики Абхазия на воздушном судне заграничного следования с пересадкой в аэропорту, за исключением случаев вынужденной остановки. Находиться после убытия транспортного средства заграничного следования, предусмотренного в проездных документах, а также свыше 24 часов с момента прибытия лицам, следующим транзитом через территорию Республики Абхазия на воздушном судне заграничного следования с пересадкой в аэропорту, за исключением случаев вынужденной остановки.