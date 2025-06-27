https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/rossiya-peregovor-ukraina-1055595731.html
Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной – Путин
Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной – Путин
Sputnik Абхазия
Договаривались таким образом, что после завершения вот этой стадии мы проведем третий раунд переговоров. В целом, мы к этому готовы, нужно согласовать место, время", — сказал Путин.
2025-06-27T17:55+0300
2025-06-27T17:55+0300
2025-06-27T17:55+0300
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украина
переговоры
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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.Он добавил, что проекты Украины и России — это два прямо противоположных меморандума, и в этом нет ничего удивительного.Российский президент также отметил, что Москва готова передать Киеву еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ."Мы вот уже свыше 6 тысяч тел отдали и готовы еще почти 3 тысячи отдать. Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат", - подчеркнул глава России.
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россия переговоры украина путин
россия переговоры украина путин
Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной – Путин
СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.
"Договаривались таким образом, что после завершения вот этой стадии мы проведем третий раунд переговоров. В целом, мы к этому готовы, нужно согласовать место, время", — сказал Путин.
Он добавил, что проекты Украины и России — это два прямо противоположных меморандума, и в этом нет ничего удивительного.
Российский президент также отметил, что Москва готова передать Киеву еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ.
"Мы вот уже свыше 6 тысяч тел отдали и готовы еще почти 3 тысячи отдать. Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат", - подчеркнул глава России.