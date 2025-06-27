https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/rossiya-peregovor-ukraina-1055595731.html

Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной – Путин

Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной – Путин

Sputnik Абхазия

Договаривались таким образом, что после завершения вот этой стадии мы проведем третий раунд переговоров. В целом, мы к этому готовы, нужно согласовать место, время", — сказал Путин.

2025-06-27T17:55+0300

2025-06-27T17:55+0300

2025-06-27T17:55+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

переговоры

владимир путин

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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.Он добавил, что проекты Украины и России — это два прямо противоположных меморандума, и в этом нет ничего удивительного.Российский президент также отметил, что Москва готова передать Киеву еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ."Мы вот уже свыше 6 тысяч тел отдали и готовы еще почти 3 тысячи отдать. Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат", - подчеркнул глава России.

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