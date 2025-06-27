"Освоили нейросети и виртуальную студию": SMM из Абхазии прошли обучение в Москве
16:56 27.06.2025 (обновлено: 17:10 27.06.2025)
© SputnikУчастники SputnikPRo
© Sputnik
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Участники "SputnikPro на Зубовском" изучили современные инструменты работы с фото, видео и текстом под руководством сотрудников медиагруппы "Россия сегодня".
Sputnik, Михаил Воробьев.
Журналисты из шести стран ближнего зарубежья прошли обучение в московском офисе международной медиагруппы "Россия сегодня". С 23 по 27 июня они участвовали во втором модуле этого года просветительского проекта "SputnikPro на Зубовском".
В столицу приехали 12 человек - из Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
© SputnikУчастники SputnikPRo
Участники SputnikPRo
© Sputnik
С участниками работали специалисты Sputnik и РИА Новости. Они делились практическими знаниями — как вести Telegram-каналы, продвигать контент в соцсетях, использовать нейросети и другие современные инструменты при создании материалов.
Особое внимание было уделено работе в Telegram. Журналистам объяснили, как выбрать тему канала, сформулировать идею, подобрать удачное название, писать посты, обрабатывать изображения и видео. Обсуждались частые ошибки — перегруженность текстов, канцеляризмы.
Полученные знания сразу применялись на практике. Участники разделились на группы и создали собственные Telegram-каналы. Каждая команда разрабатывала концепцию, подбирала материалы, публиковала посты и отслеживала статистику просмотров. В финальный день обучения они вместе со специалистами Sputnik подробно разобрали запущенные проекты, отметили их сильные и слабые места.
© Sputnik / Vitaliy BelousovУчастники SputnikPRo
Участники SputnikPRo
© Sputnik / Vitaliy Belousov
Отдельные занятия были посвящены мультимедийному контенту. Журналисты осваивали работу в виртуальной студии, учились монтировать видео, тестировали функции искусственного интеллекта в подготовке материалов. Им показали, как использовать для этого как смартфон, так и профессиональные программы на компьютере.
В программу вошли лекции о работе с героями и спикерами, подготовке интервью, задачах продюсера. Участникам рассказали и о правовых аспектах профессии. Своим опытом с участниками поделился один из военных корреспондентов РИА Новости. Он рассказал, с какими задачами сталкивается репортер на передовой, как соблюдается безопасность.
© SputnikУчастники SputnikPRo
Участники SputnikPRo
© Sputnik
Также слушатели изучили принципы сторителлинга и увидели, как внедряются VR-технологии в медиасреду.
"Мне больше всего понравилась лекция фотокорреспондента Сергея Бобылева о том, как правильно делать снимки в различных условиях. Также было интересно больше узнать о нейросетях и попробовать работать в виртуальной студии", - поделился впечатлениями с корреспондентом Sputnik звукорежиссер и SMM-специалист "Абхазского радио" Ясон Агумаа.
Отдельным пунктом программы стала экскурсия по агентству. Участники увидели, как устроен головной офис медиагруппы "Россия сегодня", познакомились с его внутренней структурой и рабочими процессами.
Заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Андрей Благодыренко отметил, что курс построен на живом опыте.
"Мы стараемся в качестве лекторов выбирать людей, которые работают здесь каждый день. Наша задача — поменьше теоретиков и побольше практиков. Потому что мы знаем, что интересует людей в первую очередь: как быстрее получить аудиторию, подписчиков, продвинуться в соцсетях", — сказал он.
Он подчеркнул, что такие специалисты могут подсказать то, чего не найдешь в интернете и не услышишь на классической учебе. По его словам, это делает программу особенно полезной для тех, кто работает в быстро меняющейся информационной среде.
"Все лекции были интересными, на них мы узнали много нового. Особенно понравились те из них, которые были связаны с искусственным интеллектом", - отметила в беседе с корреспондентом Sputnik SMM-специалист абхазской Федерации футбола Наталья Ашхаруа.
В свободное от занятий время участники гуляли по Москве, делились историями, рассказывали о ситуации в своих странах и обсуждали профессиональные реалии. Программа позволила не только получить новые знания, но и наладить живое общение, обменяться опытом, завести полезные контакты.
Учебная неделя завершилась вручением сертификатов каждому участнику.