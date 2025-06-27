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Совместные исследования: как абхазские и российские ученые изучают общественное мнение
Совместные исследования: как абхазские и российские ученые изучают общественное мнение
Sputnik Абхазия
Лаборатория социологических исследований открылась в Абхазском государственном университете. Она создана в АГУ на базе Центра науки и образования МГУ. 27.06.2025, Sputnik Абхазия
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Лаборатория социологических исследований провела первый опрос среди жителей республики. Ученые Абхазского государственного университета совместно с коллегами из Московского государственного университета составили опросник по историко-культурному наследию и достопримечательностям страны. По словам социолога, доцента МГУ Марии Филь, в результате опроса Новый Афон стал лидером по трем направлениям – как объект, который наиболее известен респондентам, как место, которое наиболее часто посещают местные жители и гости республики и как объект, который респонденты рекомендуют туристам для посещения. Всего в опроснике было 22 позиции, в которых есть объекты историко-культурного наследия, которые мало известны на широком уровне. Важно показывать их российскому потенциальному туристу, так как Абхазия – это не только хорошие пляжи, вкусная кухня, дружелюбные люди, но республика по уровню своего культурного богатства сопоставима с Италией или Грецией, подчеркнула Филь.
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видео, мультимедиа, абхазия, агу, мгу имени м. в. ломоносова, отдых в абхазии, туризм, видео
видео, мультимедиа, абхазия, агу, мгу имени м. в. ломоносова, отдых в абхазии, туризм, видео

Совместные исследования: как абхазские и российские ученые изучают общественное мнение

12:10 27.06.2025 (обновлено: 12:25 27.06.2025)
© Видео /Sputnik
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Лаборатория социологических исследований открылась в Абхазском государственном университете. Она создана в АГУ на базе Центра науки и образования МГУ.
Лаборатория социологических исследований провела первый опрос среди жителей республики. Ученые Абхазского государственного университета совместно с коллегами из Московского государственного университета составили опросник по историко-культурному наследию и достопримечательностям страны.
По словам социолога, доцента МГУ Марии Филь, в результате опроса Новый Афон стал лидером по трем направлениям – как объект, который наиболее известен респондентам, как место, которое наиболее часто посещают местные жители и гости республики и как объект, который респонденты рекомендуют туристам для посещения.
Всего в опроснике было 22 позиции, в которых есть объекты историко-культурного наследия, которые мало известны на широком уровне.
Важно показывать их российскому потенциальному туристу, так как Абхазия – это не только хорошие пляжи, вкусная кухня, дружелюбные люди, но республика по уровню своего культурного богатства сопоставима с Италией или Грецией, подчеркнула Филь.
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