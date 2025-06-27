Спецназ СНБ Армении вошел в резиденцию католикоса в Эчмиадзине

Против главы епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в публичных призывах к захвату власти. Против главы епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в публичных призывах к захвату власти.

25 июня Следком сообщил о якобы подготовке террористических актов с целью захвата власти в Армении со стороны членов "Священной борьбы". В домах лидера движения Баграта Галстаняна и его сторонников прошли масштабные обыски. Вечером того же дня суд арестовал их. 25 июня Следком сообщил о якобы подготовке террористических актов с целью захвата власти в Армении со стороны членов "Священной борьбы". В домах лидера движения Баграта Галстаняна и его сторонников прошли масштабные обыски. Вечером того же дня суд арестовал их.

18 июня был арестован бизнесмен, владелец группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. 18 июня был арестован бизнесмен, владелец группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти.

За день до ареста Карапетян публично выступил в защиту Армянской Апостольской Церкви на фоне оскорбительных высказываний властей в адрес высших иерархов. За день до ареста Карапетян публично выступил в защиту Армянской Апостольской Церкви на фоне оскорбительных высказываний властей в адрес высших иерархов.

Вслед за заявлением бизнесмена в поддержку ААЦ, премьер-министр Никол Пашинян опубликовал в соцсетях резкие высказывания, пригрозил "приструнить распутных священнослужителей" и их "распутных благотворителей". Вслед за заявлением бизнесмена в поддержку ААЦ, премьер-министр Никол Пашинян опубликовал в соцсетях резкие высказывания, пригрозил "приструнить распутных священнослужителей" и их "распутных благотворителей".