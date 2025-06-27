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Спецназ СНБ Армении вошел в резиденцию католикоса в Эчмиадзине
Спецназ СНБ Армении вошел в резиденцию католикоса в Эчмиадзине
Sputnik Абхазия
Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении в масках вошел на территорию резиденции Католикоса всех армян в Первопрестольном Эчмиадзине — духовном центре Армянской Апостольской Церкви.Между силовиками и священниками прошли стычки. Полицейские задержали архиепископа Микаэла Аджапахяна в резиденции главы Армянской церкви
2025-06-27T12:01+0300
2025-06-27T12:27+0300
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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении в масках вошел на территорию резиденции Католикоса всех армян в Первопрестольном Эчмиадзине — духовном центре Армянской Апостольской Церкви.Между силовиками и священниками прошли стычки. Полицейские задержали архиепископа Микаэла Аджапахяна в резиденции главы Армянской церкви, сообщил Sputnik Армения.Что происходит в Армении:
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спецназ снб армении резиденции католикоса всех армян в первопрестольном эчмиадзине задержание архиепископа микаэла аджапахяна
спецназ снб армении резиденции католикоса всех армян в первопрестольном эчмиадзине задержание архиепископа микаэла аджапахяна

Спецназ СНБ Армении вошел в резиденцию католикоса в Эчмиадзине

12:01 27.06.2025 (обновлено: 12:27 27.06.2025)
© Sputnik Духовенство и красные береты на территории Эчмиадзина (27 июня 2025). Эчмиадзин
Духовенство и красные береты на территории Эчмиадзина (27 июня 2025). Эчмиадзин - Sputnik Абхазия, 1920, 27.06.2025
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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении в масках вошел на территорию резиденции Католикоса всех армян в Первопрестольном Эчмиадзине — духовном центре Армянской Апостольской Церкви.
Между силовиками и священниками прошли стычки. Полицейские задержали архиепископа Микаэла Аджапахяна в резиденции главы Армянской церкви, сообщил Sputnik Армения.
Что происходит в Армении:
Против главы епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в публичных призывах к захвату власти.
25 июня Следком сообщил о якобы подготовке террористических актов с целью захвата власти в Армении со стороны членов "Священной борьбы". В домах лидера движения Баграта Галстаняна и его сторонников прошли масштабные обыски. Вечером того же дня суд арестовал их.
18 июня был арестован бизнесмен, владелец группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти.
За день до ареста Карапетян публично выступил в защиту Армянской Апостольской Церкви на фоне оскорбительных высказываний властей в адрес высших иерархов.
Вслед за заявлением бизнесмена в поддержку ААЦ, премьер-министр Никол Пашинян опубликовал в соцсетях резкие высказывания, пригрозил "приструнить распутных священнослужителей" и их "распутных благотворителей".
Со стороны государства усилено применение законов о безопасности и терроризме.
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