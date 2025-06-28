https://sputnik-abkhazia.ru/20250628/art-shkola-marshruty-abkhazii-zavershilas-na-tavride--1055606693.html

Арт-школа "Маршруты Абхазии" завершилась на Тавриде

Арт-школа "Маршруты Абхазии" завершилась на Тавриде

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Участники арт-школы "Маршруты Абхазии" на Тавриде возвращаются домой. 28.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Участники арт-школы "Маршруты Абхазии" на Тавриде возвращаются домой. Они посещали мастер-классы от ведущих специалистов креативных индустрий, воркшопы по развитию туристических и культурных инициатив. Итогом стали проекты будущих туристических маршрутов, которые будут переданы в Минтуризма для дальнейшей проработки.

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таврида (форум), туризм, абхазия, россия