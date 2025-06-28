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Арт-школа "Маршруты Абхазии" завершилась на Тавриде
Арт-школа "Маршруты Абхазии" завершилась на Тавриде
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Участники арт-школы "Маршруты Абхазии" на Тавриде возвращаются домой. 28.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-28T15:00+0300
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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Участники арт-школы "Маршруты Абхазии" на Тавриде возвращаются домой. Они посещали мастер-классы от ведущих специалистов креативных индустрий, воркшопы по развитию туристических и культурных инициатив. Итогом стали проекты будущих туристических маршрутов, которые будут переданы в Минтуризма для дальнейшей проработки.
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таврида (форум), туризм, абхазия, россия
таврида (форум), туризм, абхазия, россия
Арт-школа "Маршруты Абхазии" завершилась на Тавриде
15:00 28.06.2025 (обновлено: 18:00 28.06.2025)
СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Участники арт-школы "Маршруты Абхазии" на Тавриде возвращаются домой.
Делегация из 70 молодых профессионалов и экспертов турсферы Абхазии участвовала в форуме, который проходил в Крыму с 22 по 28 июня.
Они посещали мастер-классы от ведущих специалистов креативных индустрий, воркшопы по развитию туристических и культурных инициатив.
Итогом стали проекты будущих туристических маршрутов, которые будут переданы в Минтуризма для дальнейшей проработки.