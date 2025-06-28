https://sputnik-abkhazia.ru/20250628/mchs-abkhazii-sovmestno-so-shkolnikami-proveli-ucheniya-po-upravleniyu-bespilotnikami-1055606396.html

МЧС Абхазии совместно со школьниками провели учения по управлению беспилотниками

МЧС Абхазии совместно со школьниками провели учения по управлению беспилотниками

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 июн - Sputnik. МЧС Абхазии совместно со школьниками провели учения по управлению беспилотниками и сбросу с дрона спасательного круга утопающему. 28.06.2025, Sputnik Абхазия

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2025-06-28T17:22+0300

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мчс абхазии

беспилотники

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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. МЧС Абхазии совместно со школьниками провели учения по управлению беспилотниками и сбросу с дрона спасательного круга утопающему. Мероприятия прошли в Пицунде, рассказал финалист конкурса "Команда Абхазии", организатор проекта Демид Хагба. Хагба добавил, что он планирует развивать это направление в республике и задействовать в процессе изучения, использования беспилотников не только детей, но и взрослых. Сегодня уроки НВП, где обучают пилотированию дронами, преподают в пяти школах Гагрского района. Начальник ПСЧ №1 Алексей Бения отметил, что такого вида учения в Абхазии прошли впервые.

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