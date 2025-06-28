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МЧС Абхазии совместно со школьниками провели учения по управлению беспилотниками
МЧС Абхазии совместно со школьниками провели учения по управлению беспилотниками
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 июн - Sputnik. МЧС Абхазии совместно со школьниками провели учения по управлению беспилотниками и сбросу с дрона спасательного круга утопающему. 28.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. МЧС Абхазии совместно со школьниками провели учения по управлению беспилотниками и сбросу с дрона спасательного круга утопающему. Мероприятия прошли в Пицунде, рассказал финалист конкурса "Команда Абхазии", организатор проекта Демид Хагба. Хагба добавил, что он планирует развивать это направление в республике и задействовать в процессе изучения, использования беспилотников не только детей, но и взрослых. Сегодня уроки НВП, где обучают пилотированию дронами, преподают в пяти школах Гагрского района. Начальник ПСЧ №1 Алексей Бения отметил, что такого вида учения в Абхазии прошли впервые.
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МЧС Абхазии совместно со школьниками провели учения по управлению беспилотниками

17:22 28.06.2025
© Foto / Демид Хагба Учения по управлению беспилотниками и сбросу с дрона спасательного круга утопающему
Учения по управлению беспилотниками и сбросу с дрона спасательного круга утопающему - Sputnik Абхазия, 1920, 28.06.2025
© Foto / Демид Хагба
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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. МЧС Абхазии совместно со школьниками провели учения по управлению беспилотниками и сбросу с дрона спасательного круга утопающему.
Мероприятия прошли в Пицунде, рассказал финалист конкурса "Команда Абхазии", организатор проекта Демид Хагба.
"Детей мы задействовали, чтобы рассказать и показать им применение в гражданской сфере такой технологии, как БпЛА. Чтобы они понимал, что это не только военная технология, но также гражданская и ее можно использовать при спасении человека", — отметил он.
Хагба добавил, что он планирует развивать это направление в республике и задействовать в процессе изучения, использования беспилотников не только детей, но и взрослых.
Сегодня уроки НВП, где обучают пилотированию дронами, преподают в пяти школах Гагрского района.
Начальник ПСЧ №1 Алексей Бения отметил, что такого вида учения в Абхазии прошли впервые.
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