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https://sputnik-abkhazia.ru/20250628/putin-aktivnye-kontakty-molodezhi-rossii-i-abkhazii-vazhny-dlya-obeikh-stran-1055607185.html
Путин: активные контакты молодежи России и Абхазии важны для обеих стран
Путин: активные контакты молодежи России и Абхазии важны для обеих стран
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Активные контакты молодежи России и Абхазии важны для обеих стран, надо их расширять и создавать для этого условия, заявил президент... 28.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Активные контакты молодежи России и Абхазии важны для обеих стран, надо их расширять и создавать для этого условия, заявил президент РФ Владимир Путин, принимая участие в открытии молодежных комплексов в регионах страны.Резидент арт-кластера "Таврида" из Абхазии в формате видеоконференции рассказала президенту России, что на "Тавриде" сегодня завершилась арт-школа "Маршруты Абхазии", в которой приняли участие представителей республики.Он подчеркнул, что это чрезвычайно важное направление для будущего и республики, и отношений России и Абхазии.
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россия, абхазия, молодежь, владимир путин, таврида (форум)
россия, абхазия, молодежь, владимир путин, таврида (форум)

Путин: активные контакты молодежи России и Абхазии важны для обеих стран

18:13 28.06.2025
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии молодёжных центров в регионах
Президент Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии молодёжных центров в регионах - Sputnik Абхазия, 1920, 28.06.2025
© POOL
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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Активные контакты молодежи России и Абхазии важны для обеих стран, надо их расширять и создавать для этого условия, заявил президент РФ Владимир Путин, принимая участие в открытии молодежных комплексов в регионах страны.
Резидент арт-кластера "Таврида" из Абхазии в формате видеоконференции рассказала президенту России, что на "Тавриде" сегодня завершилась арт-школа "Маршруты Абхазии", в которой приняли участие представителей республики.
"Мне кажется, было бы здорово, если бы проговорили с руководством республики по поводу того, чтобы расширить эти контакты, и непросто контакты, а создавать условия, чтобы эти контакты были живыми, приносили бы пользу молодым людям, которые в вашей республике проживают, и укрепляли бы связи между Россией и Абхазией", - отметил Путин.
Он подчеркнул, что это чрезвычайно важное направление для будущего и республики, и отношений России и Абхазии.
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