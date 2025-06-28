https://sputnik-abkhazia.ru/20250628/putin-aktivnye-kontakty-molodezhi-rossii-i-abkhazii-vazhny-dlya-obeikh-stran-1055607185.html

Путин: активные контакты молодежи России и Абхазии важны для обеих стран

Путин: активные контакты молодежи России и Абхазии важны для обеих стран

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Активные контакты молодежи России и Абхазии важны для обеих стран, надо их расширять и создавать для этого условия, заявил президент... 28.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-28T18:13+0300

2025-06-28T18:13+0300

2025-06-28T18:13+0300

в абхазии

россия

абхазия

молодежь

владимир путин

таврида (форум)

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/1c/1055607017_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_46b1ad8dfebf78fd4f7f35b1b2597b93.jpg

СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Активные контакты молодежи России и Абхазии важны для обеих стран, надо их расширять и создавать для этого условия, заявил президент РФ Владимир Путин, принимая участие в открытии молодежных комплексов в регионах страны.Резидент арт-кластера "Таврида" из Абхазии в формате видеоконференции рассказала президенту России, что на "Тавриде" сегодня завершилась арт-школа "Маршруты Абхазии", в которой приняли участие представителей республики.Он подчеркнул, что это чрезвычайно важное направление для будущего и республики, и отношений России и Абхазии.

россия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, абхазия, молодежь, владимир путин, таврида (форум)