https://sputnik-abkhazia.ru/20250628/rossiyskie-voyska-osvobodili-chervonuyu-zirku-v-dnr-1055604879.html

Российские войска освободили Червоную Зирку в ДНР

Российские войска освободили Червоную Зирку в ДНР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Российские войска взяли под контроль Червоную Зирку в ДНР, сообщило Минобороны. 28.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-28T13:48+0300

2025-06-28T13:48+0300

2025-06-28T13:48+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

украина

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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Российские войска взяли под контроль Червоную Зирку в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Червоная Зирка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Бойцы "Востока" нанесли удары по трем бригадам противника в районе Полтавки и Малиновки в Запорожской области, Камышевахи — в ДНР.ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:

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