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Российские войска освободили Червоную Зирку в ДНР
Российские войска освободили Червоную Зирку в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Российские войска взяли под контроль Червоную Зирку в ДНР, сообщило Минобороны. 28.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-28T13:48+0300
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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Российские войска взяли под контроль Червоную Зирку в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Червоная Зирка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Бойцы "Востока" нанесли удары по трем бригадам противника в районе Полтавки и Малиновки в Запорожской области, Камышевахи — в ДНР.ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
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Российские войска освободили Червоную Зирку в ДНР

13:48 28.06.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка снайперов группировки войск "Центр" в зоне СВО
Подготовка снайперов группировки войск Центр в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 28.06.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Российские войска взяли под контроль Червоную Зирку в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Червоная Зирка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Бойцы "Востока" нанесли удары по трем бригадам противника в районе Полтавки и Малиновки в Запорожской области, Камышевахи — в ДНР.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
до 210 военнослужащих;
две боевые бронированные машины;
восемь автомобилей;
три артиллерийских орудия;
станцию радиоэлектронной борьбы.
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