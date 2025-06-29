https://sputnik-abkhazia.ru/20250629/1055610150.html

Белоснежный бриг под алыми парусами: как прошел праздник выпускников в Петербурге

Белоснежный бриг под алыми парусами: как прошел праздник выпускников в Петербурге

Sputnik Абхазия

Бриг "Россия" под алыми парусами прошел по Неве на традиционном празднике выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. 29.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-29T11:00+0300

2025-06-29T11:00+0300

2025-06-29T14:29+0300

санкт-петербург

россия

алые паруса (праздник выпускников)

фото

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/1d/1055610332_0:270:3060:1991_1920x0_80_0_0_0af93052cb2abba9950847309f119467.jpg

Бриг "Россия" под алыми парусами прошел по Неве на традиционном празднике выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.Проход по Неве главного символа праздника "Алые паруса" сопровождался водно-пиротехническим шоу.Во время прохождения брига под алыми парусами были зажжены факелы на Ростральных колоннах.В празднике приняли участие 19 абхазских школьников по приглашению губернатора Александра Беглова.

санкт-петербург

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фото, санкт-петербург, россия, алые паруса (праздник выпускников), фото , мультимедиа