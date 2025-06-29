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Белоснежный бриг под алыми парусами: как прошел праздник выпускников в Петербурге
Белоснежный бриг под алыми парусами: как прошел праздник выпускников в Петербурге
Sputnik Абхазия
Бриг "Россия" под алыми парусами прошел по Неве на традиционном празднике выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. 29.06.2025, Sputnik Абхазия
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россия
алые паруса (праздник выпускников)
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Бриг "Россия" под алыми парусами прошел по Неве на традиционном празднике выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.Проход по Неве главного символа праздника "Алые паруса" сопровождался водно-пиротехническим шоу.Во время прохождения брига под алыми парусами были зажжены факелы на Ростральных колоннах.В празднике приняли участие 19 абхазских школьников по приглашению губернатора Александра Беглова.
санкт-петербург
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фото, санкт-петербург, россия, алые паруса (праздник выпускников), фото , мультимедиа
фото, санкт-петербург, россия, алые паруса (праздник выпускников), фото , мультимедиа

Белоснежный бриг под алыми парусами: как прошел праздник выпускников в Петербурге

11:00 29.06.2025 (обновлено: 14:29 29.06.2025)
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Бриг "Россия" под алыми парусами прошел по Неве на традиционном празднике выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Проход по Неве главного символа праздника "Алые паруса" сопровождался водно-пиротехническим шоу.
Во время прохождения брига под алыми парусами были зажжены факелы на Ростральных колоннах.
В празднике приняли участие 19 абхазских школьников по приглашению губернатора Александра Беглова.
© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанкБриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Бриг Россия на реке Неве во время праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - Sputnik Абхазия
1/8
© Sputnik / Alexei Danichev
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Бриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Artem Pryahin / Перейти в фотобанк

Проходу брига "Россия" под алыми парусами предшествовала концертная программа на Дворцовой площади.

Проходу брига &quot;Россия&quot; под алыми парусами предшествовала концертная программа на Дворцовой площади. - Sputnik Абхазия
2/8
© Sputnik / Artem Pryahin
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Проходу брига "Россия" под алыми парусами предшествовала концертная программа на Дворцовой площади.

© Sputnik / Artem Pryahin / Перейти в фотобанк

Концерт "Алых парусов" собрал на Дворцовой площади порядка 100 тысяч человек.

Концерт &quot;Алых парусов&quot; собрал на Дворцовой площади порядка 100 тысяч человек. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Artem Pryahin
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Концерт "Алых парусов" собрал на Дворцовой площади порядка 100 тысяч человек.

© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанк

Среди них петербургские выпускники, гости из 31 региона России. Также на праздник "Алые паруса" по личному приглашению губернатора Петербурга Александра Беглова приехали более 500 ребят из Абхазии, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Кубы, Венесуэлы, стран Африки.

Среди них петербургские выпускники, гости из 31 региона России. Также на праздник &quot;Алые паруса&quot; по личному приглашению губернатора Петербурга Александра Беглова приехали более 500 ребят из Абхазии, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Кубы, Венесуэлы, стран Африки. - Sputnik Абхазия
4/8
© Sputnik / Alexei Danichev
/
Перейти в фотобанк

Среди них петербургские выпускники, гости из 31 региона России. Также на праздник "Алые паруса" по личному приглашению губернатора Петербурга Александра Беглова приехали более 500 ребят из Абхазии, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Кубы, Венесуэлы, стран Африки.

© Sputnik / Artem Pryahin / Перейти в фотобанкБриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Бриг Россия на реке Неве во время праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - Sputnik Абхазия
5/8
© Sputnik / Artem Pryahin
/
Перейти в фотобанк
Бриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Artem Pryahin / Перейти в фотобанк

"Алые паруса" — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина.

&quot;Алые паруса&quot; — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. - Sputnik Абхазия
6/8
© Sputnik / Artem Pryahin
/
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"Алые паруса" — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина.

© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанк

Праздник сопровождался салютом.

Праздник сопровождался салютом. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Alexei Danichev
/
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Праздник сопровождался салютом.

© Sputnik / Artem Pryahin / Перейти в фотобанкБриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Бриг Россия на реке Неве во время праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Artem Pryahin
/
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Бриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
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