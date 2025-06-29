Белоснежный бриг под алыми парусами: как прошел праздник выпускников в Петербурге
Проходу брига "Россия" под алыми парусами предшествовала концертная программа на Дворцовой площади.
Проходу брига "Россия" под алыми парусами предшествовала концертная программа на Дворцовой площади.
Концерт "Алых парусов" собрал на Дворцовой площади порядка 100 тысяч человек.
Концерт "Алых парусов" собрал на Дворцовой площади порядка 100 тысяч человек.
Среди них петербургские выпускники, гости из 31 региона России. Также на праздник "Алые паруса" по личному приглашению губернатора Петербурга Александра Беглова приехали более 500 ребят из Абхазии, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Кубы, Венесуэлы, стран Африки.
Среди них петербургские выпускники, гости из 31 региона России. Также на праздник "Алые паруса" по личному приглашению губернатора Петербурга Александра Беглова приехали более 500 ребят из Абхазии, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Кубы, Венесуэлы, стран Африки.
"Алые паруса" — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина.
"Алые паруса" — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина.
Праздник сопровождался салютом.