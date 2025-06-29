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Абхазские школьники приняли участие в празднике "Алые паруса"
Абхазские школьники приняли участие в празднике "Алые паруса"
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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Абхазские школьники приняли участие в празднике "Алые паруса". 29.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-29T09:00+0300
2025-06-29T09:00+0300
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в абхазии
алые паруса (праздник выпускников)
школьники
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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Абхазские школьники приняли участие в празднике "Алые паруса"."Алые паруса" — один из самых масштабных и ярких праздников для школьников. Он проходил в ночь с 28 на 29 июня в Санкт-Петербурге. Из Абхазии на праздник поехали 19 школьников со всех районов страны.Всего в празднике принимают участие более 6,5 тысячи выпускников из 28 регионов России и зарубежья, включая Кубу, Вьетнам, Венесуэлу и Белоруссию.
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алые паруса (праздник выпускников), школьники, санкт-петербург, россия, абхазия
алые паруса (праздник выпускников), школьники, санкт-петербург, россия, абхазия
Абхазские школьники приняли участие в празднике "Алые паруса"
09:00 29.06.2025 (обновлено: 09:42 29.06.2025)
СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Абхазские школьники приняли участие в празднике "Алые паруса".
"Мы увезем с собой частичку волшебного Петербурга, его вдохновение, красоту и веру в то, что мечты сбываются", — отметила педагог из Ткуарчалского района Рита Везир.
"Алые паруса" — один из самых масштабных и ярких праздников для школьников. Он проходил в ночь с 28 на 29 июня в Санкт-Петербурге. Из Абхазии на праздник поехали 19 школьников со всех районов страны.
Всего в празднике принимают участие более 6,5 тысячи выпускников из 28 регионов России и зарубежья, включая Кубу, Вьетнам, Венесуэлу и Белоруссию.