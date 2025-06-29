https://sputnik-abkhazia.ru/20250629/abkhazskie-shkolniki-prinyali-uchastie-v-prazdnike-alye-parusa-1055608902.html

Абхазские школьники приняли участие в празднике "Алые паруса"

Абхазские школьники приняли участие в празднике "Алые паруса"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Абхазские школьники приняли участие в празднике "Алые паруса". 29.06.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

алые паруса (праздник выпускников)

школьники

санкт-петербург

россия

абхазия

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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Абхазские школьники приняли участие в празднике "Алые паруса"."Алые паруса" — один из самых масштабных и ярких праздников для школьников. Он проходил в ночь с 28 на 29 июня в Санкт-Петербурге. Из Абхазии на праздник поехали 19 школьников со всех районов страны.Всего в празднике принимают участие более 6,5 тысячи выпускников из 28 регионов России и зарубежья, включая Кубу, Вьетнам, Венесуэлу и Белоруссию.

санкт-петербург

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абхазия

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алые паруса (праздник выпускников), школьники, санкт-петербург, россия, абхазия