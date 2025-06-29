Аппарат омбудсмена Абхазии будет вести информационно-просветительскую деятельность на ТВ

"Это та тема, которую мы обсуждали не так давно в парламенте. То есть парламентарии поставили задачу, что нужно больше эфирного времени, больше информации со стороны аппарата уполномоченного, от меня лично. Необходимо вместе с телевидением продумать формат. Плюс современные технологии позволяют нам, не привлекая лишних и финансовых затрат, вести эту информационную деятельность в сети интернет", — отметила Кишмария.