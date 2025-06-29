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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
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Аппарат омбудсмена Абхазии будет вести информационно-просветительскую деятельность на ТВ
Аппарат омбудсмена Абхазии будет вести информационно-просветительскую деятельность на ТВ
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Аппарат уполномоченного по правам человека Абхазии планирует вести информационно-просветительскую деятельность на государственном... 29.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Аппарат уполномоченного по правам человека Абхазии планирует вести информационно-просветительскую деятельность на государственном телевидении и в интернете, рассказала в эфире радио Sputnik омбудсмен Анас Кишмария. Омбудсмен также рассказала об участии в конференции в честь 25-летия создания Института Уполномоченного в Республике Татарстан.
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омбудсмены, абхазия, телевидение
омбудсмены, абхазия, телевидение

Аппарат омбудсмена Абхазии будет вести информационно-просветительскую деятельность на ТВ

11:17 29.06.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукЗаседание
Заседание - Sputnik Абхазия, 1920, 29.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Аппарат уполномоченного по правам человека Абхазии планирует вести информационно-просветительскую деятельность на государственном телевидении и в интернете, рассказала в эфире радио Sputnik омбудсмен Анас Кишмария.
"Это та тема, которую мы обсуждали не так давно в парламенте. То есть парламентарии поставили задачу, что нужно больше эфирного времени, больше информации со стороны аппарата уполномоченного, от меня лично. Необходимо вместе с телевидением продумать формат. Плюс современные технологии позволяют нам, не привлекая лишних и финансовых затрат, вести эту информационную деятельность в сети интернет", — отметила Кишмария.
Омбудсмен также рассказала об участии в конференции в честь 25-летия создания Института Уполномоченного в Республике Татарстан.
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