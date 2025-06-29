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Девять автомобилей поставили на штрафстоянку в Очамчырском районе из-за уличных гонок
Девять автомобилей поставили на штрафстоянку в Очамчырском районе из-за уличных гонок
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Девять автомобилей поставили на штрафстоянку в Очамчырском районе из-за уличных гонок, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. 29.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-29T17:20+0300
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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Девять автомобилей поставили на штрафстоянку в Очамчырском районе из-за уличных гонок, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. Водители нарушили ПДД, создали опасность для других участников движения и провоцировали ДТП, состязаясь в обгоне. Как оказалось, машины направлялись на выпускной вечер. Среди пассажиров были несовершеннолетние.
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Девять автомобилей поставили на штрафстоянку в Очамчырском районе из-за уличных гонок
17:20 29.06.2025 (обновлено: 19:42 29.06.2025)
СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Девять автомобилей поставили на штрафстоянку в Очамчырском районе из-за уличных гонок, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.
Днем 29 июня в районе села Кындыг автолюбители устроили уличные гонки, перекрыв центральную трассу Псоу-Ингур и заполнив обе полосы дороги.
Водители нарушили ПДД, создали опасность для других участников движения и провоцировали ДТП, состязаясь в обгоне.
Как оказалось, машины направлялись на выпускной вечер. Среди пассажиров были несовершеннолетние.