https://sputnik-abkhazia.ru/20250629/devyat-avtomobiley-postavili-na-shtrafstoyanku-v-ochamchyrskom-rayone-iz-za-ulichnykh-gonok-1055614713.html

Девять автомобилей поставили на штрафстоянку в Очамчырском районе из-за уличных гонок

Девять автомобилей поставили на штрафстоянку в Очамчырском районе из-за уличных гонок

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Девять автомобилей поставили на штрафстоянку в Очамчырском районе из-за уличных гонок, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. 29.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-29T17:20+0300

2025-06-29T17:20+0300

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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Девять автомобилей поставили на штрафстоянку в Очамчырском районе из-за уличных гонок, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. Водители нарушили ПДД, создали опасность для других участников движения и провоцировали ДТП, состязаясь в обгоне. Как оказалось, машины направлялись на выпускной вечер. Среди пассажиров были несовершеннолетние.

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