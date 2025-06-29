Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
30 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
30 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250629/dorozhnaya-karta-dlya-fermerov-i-selektsionnoe-zhivotnovodstvo-1055615569.html
Дорожная карта для фермеров и селекционное животноводство
Дорожная карта для фермеров и селекционное животноводство
Sputnik Абхазия
О том, как развивать сельское хозяйство Абхазии, какие новые подходы нужнны, зачем фермерам нужна технологическая карта, как возродить животноводство в... 29.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-29T15:55+0300
2025-06-29T20:02+0300
в абхазии
абхазия
сельское хозяйство
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/1d/1055613499_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b3dc2d805aab3b86a4339c119e0a7f11.jpg
О том, как развивать сельское хозяйство Абхазии, какие новые подходы нужнны, зачем фермерам нужна технологическая карта, как возродить животноводство в республике, рассказал в эфире радио Sputnik помощник министра сельского хозяйства Инал Аргун. В Абхазии необходимо разработать технологическую карту для фермеров, считает помощник министра сельского хозяйства Инал Аргун. "Проведя несколько выездных мероприятий, поговорив с людьми, увидев земельный фонд и общую ситуацию, которая происходит на полях, складывается впечатление, что нам не хватает простых вещей - путевых карт, технологических карт, программ, которые помогали бы человеку своевременно разбираться в проблемах, которые происходят на полях. Возможно, какие-то совещательные мероприятия с населением, касаемо их просвещения с точки зрения аграрной отрасли", – пояснил он. Программа подразумевает определенные операций, которые фермер должен делать для получения нужного результата. В Абхазии необходимо внедрить селекционное развитие животноводства, – считает помощник министра. "Мы упустили селекционное развитие самостоятельно. Я бы хотел в будущую программу внедрить плановую программу по осеменению животных. Уже были такие опыты и они показали достаточно хороший результат", – пояснил он.Сегодня, как отмечает Аргун, в республике наблюдается масштабное вырождение породистого поголовья крупно-рогатого скота. Это связано с отсутствием стабильной кормовой базы и плохого качества воды, которую они пьют во время свободного выпаса.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/1d/1055613499_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7cbbb280cc6b34647d53cf94a441ad8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, сельское хозяйство, видео, мультимедиа, видео
абхазия, сельское хозяйство, видео, мультимедиа, видео

Дорожная карта для фермеров и селекционное животноводство

15:55 29.06.2025 (обновлено: 20:02 29.06.2025)
© Видео Sputnik
Подписаться
О том, как развивать сельское хозяйство Абхазии, какие новые подходы нужнны, зачем фермерам нужна технологическая карта, как возродить животноводство в республике, рассказал в эфире радио Sputnik помощник министра сельского хозяйства Инал Аргун.

В Абхазии необходимо разработать технологическую карту для фермеров, считает помощник министра сельского хозяйства Инал Аргун.

"Проведя несколько выездных мероприятий, поговорив с людьми, увидев земельный фонд и общую ситуацию, которая происходит на полях, складывается впечатление, что нам не хватает простых вещей - путевых карт, технологических карт, программ, которые помогали бы человеку своевременно разбираться в проблемах, которые происходят на полях. Возможно, какие-то совещательные мероприятия с населением, касаемо их просвещения с точки зрения аграрной отрасли", – пояснил он.
Программа подразумевает определенные операций, которые фермер должен делать для получения нужного результата.
В Абхазии необходимо внедрить селекционное развитие животноводства, – считает помощник министра.

"Мы упустили селекционное развитие самостоятельно. Я бы хотел в будущую программу внедрить плановую программу по осеменению животных. Уже были такие опыты и они показали достаточно хороший результат", – пояснил он.

Сегодня, как отмечает Аргун, в республике наблюдается масштабное вырождение породистого поголовья крупно-рогатого скота. Это связано с отсутствием стабильной кормовой базы и плохого качества воды, которую они пьют во время свободного выпаса.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0