Дорожная карта для фермеров и селекционное животноводство
15:55 29.06.2025 (обновлено: 20:02 29.06.2025)
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О том, как развивать сельское хозяйство Абхазии, какие новые подходы нужнны, зачем фермерам нужна технологическая карта, как возродить животноводство в республике, рассказал в эфире радио Sputnik помощник министра сельского хозяйства Инал Аргун.
В Абхазии необходимо разработать технологическую карту для фермеров, считает помощник министра сельского хозяйства Инал Аргун.
"Проведя несколько выездных мероприятий, поговорив с людьми, увидев земельный фонд и общую ситуацию, которая происходит на полях, складывается впечатление, что нам не хватает простых вещей - путевых карт, технологических карт, программ, которые помогали бы человеку своевременно разбираться в проблемах, которые происходят на полях. Возможно, какие-то совещательные мероприятия с населением, касаемо их просвещения с точки зрения аграрной отрасли", – пояснил он.
Программа подразумевает определенные операций, которые фермер должен делать для получения нужного результата.
В Абхазии необходимо внедрить селекционное развитие животноводства, – считает помощник министра.
"Мы упустили селекционное развитие самостоятельно. Я бы хотел в будущую программу внедрить плановую программу по осеменению животных. Уже были такие опыты и они показали достаточно хороший результат", – пояснил он.
Сегодня, как отмечает Аргун, в республике наблюдается масштабное вырождение породистого поголовья крупно-рогатого скота. Это связано с отсутствием стабильной кормовой базы и плохого качества воды, которую они пьют во время свободного выпаса.
В Абхазии необходимо разработать технологическую карту для фермеров, считает помощник министра сельского хозяйства Инал Аргун.
"Проведя несколько выездных мероприятий, поговорив с людьми, увидев земельный фонд и общую ситуацию, которая происходит на полях, складывается впечатление, что нам не хватает простых вещей - путевых карт, технологических карт, программ, которые помогали бы человеку своевременно разбираться в проблемах, которые происходят на полях. Возможно, какие-то совещательные мероприятия с населением, касаемо их просвещения с точки зрения аграрной отрасли", – пояснил он.
Программа подразумевает определенные операций, которые фермер должен делать для получения нужного результата.
В Абхазии необходимо внедрить селекционное развитие животноводства, – считает помощник министра.
"Мы упустили селекционное развитие самостоятельно. Я бы хотел в будущую программу внедрить плановую программу по осеменению животных. Уже были такие опыты и они показали достаточно хороший результат", – пояснил он.
Сегодня, как отмечает Аргун, в республике наблюдается масштабное вырождение породистого поголовья крупно-рогатого скота. Это связано с отсутствием стабильной кормовой базы и плохого качества воды, которую они пьют во время свободного выпаса.