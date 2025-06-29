https://sputnik-abkhazia.ru/20250629/ispolniteli-terakta-v-krokuse-priznalis-chto-ego-organizatorom-yavlyaetsya-ukraina-1055614607.html
Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организатором является Украина
Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организатором является Украина
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Исполнители теракта в "Крокусе" признались в ходе допросов, что его организатором является Украина, сообщает РИА Новости со ссылкой на... 29.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-29T15:40+0300
2025-06-29T15:40+0300
2025-06-29T19:41+0300
теракт в "крокус сити холле"
россия
теракты
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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Исполнители теракта в "Крокусе" признались в ходе допросов, что его организатором является Украина, сообщает РИА Новости со ссылкой на показания одного из обвиняемых. Отмечается, что оружие для теракта было получено ими с территории Украины, куда они впоследствии должны были перебраться. Преступников ждала группа в Брянской области, которая должна была помочь перейти границу. В Киеве исполнителям обещали дать по 1 млн рублей в награду за содеянное. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.
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теракт в "крокус сити холле", россия, теракты
теракт в "крокус сити холле", россия, теракты
Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организатором является Украина
15:40 29.06.2025 (обновлено: 19:41 29.06.2025)
СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Исполнители теракта в "Крокусе" признались в ходе допросов, что его организатором является Украина, сообщает РИА Новости со ссылкой на показания одного из обвиняемых.
Отмечается, что оружие для теракта было получено ими с территории Украины, куда они впоследствии должны были перебраться. Преступников ждала группа в Брянской области, которая должна была помочь перейти границу.
В Киеве исполнителям обещали дать по 1 млн рублей в награду за содеянное.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.