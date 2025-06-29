https://sputnik-abkhazia.ru/20250629/opyt-rossiyskikh-kolleg-i-vykhod-v-mediapole-intervyu-abkhazskogo-ombudsmena--1055614523.html

Опыт российских коллег и выход в медиаполе: интервью абхазского омбудсмена

Опыт российских коллег и выход в медиаполе: интервью абхазского омбудсмена

Sputnik Абхазия

Уполномоченный по правам человека Абхазии Анас Кишмария приняла участие в конференции в честь 25-летия создания Института Уполномоченного в Республике... 29.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-29T13:34+0300

2025-06-29T13:34+0300

2025-06-29T19:38+0300

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Уполномоченный по правам человека Абхазии Анас Кишмария приняла участие в конференции в честь 25-летия создания Института Уполномоченного в Республике Татарстан."Мы посетили исправительную колонию № 19. Там реализуется программа реабилитационной помощи лицам с психоактивными зависимостями, прежде всего наркоманам. Программа рассчитана на 40 человек, 29 сейчас принимали в ней участие, люди проходят терапию, люди проходят поддержку социолога, психолога, психиатра. И за семилетний опыт с уверенностью говорят о том, что рецидивов на воле, скажем так, уже не встречается", – пояснила Кишмария. По ее словам, такой подход мог бы решить ряд проблем и в Абхазии. "Сколько бы проблем мы решили, если бы подошли к реализации программы оказания помощи лицам, употребляющим психоактивные и психотропные препараты. Такие проблемы, как семейное бытовое насилие тоже снялось бы", – отметила Кишмария.

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