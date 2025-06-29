Опыт российских коллег и выход в медиаполе: интервью абхазского омбудсмена
13:34 29.06.2025 (обновлено: 19:38 29.06.2025)
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Уполномоченный по правам человека Абхазии Анас Кишмария приняла участие в конференции в честь 25-летия создания Института Уполномоченного в Республике Татарстан.
"Мы посетили исправительную колонию № 19. Там реализуется программа реабилитационной помощи лицам с психоактивными зависимостями, прежде всего наркоманам. Программа рассчитана на 40 человек, 29 сейчас принимали в ней участие, люди проходят терапию, люди проходят поддержку социолога, психолога, психиатра. И за семилетний опыт с уверенностью говорят о том, что рецидивов на воле, скажем так, уже не встречается", – пояснила Кишмария.
По ее словам, такой подход мог бы решить ряд проблем и в Абхазии.
"Сколько бы проблем мы решили, если бы подошли к реализации программы оказания помощи лицам, употребляющим психоактивные и психотропные препараты. Такие проблемы, как семейное бытовое насилие тоже снялось бы", – отметила Кишмария.
"Мы посетили исправительную колонию № 19. Там реализуется программа реабилитационной помощи лицам с психоактивными зависимостями, прежде всего наркоманам. Программа рассчитана на 40 человек, 29 сейчас принимали в ней участие, люди проходят терапию, люди проходят поддержку социолога, психолога, психиатра. И за семилетний опыт с уверенностью говорят о том, что рецидивов на воле, скажем так, уже не встречается", – пояснила Кишмария.
По ее словам, такой подход мог бы решить ряд проблем и в Абхазии.
"Сколько бы проблем мы решили, если бы подошли к реализации программы оказания помощи лицам, употребляющим психоактивные и психотропные препараты. Такие проблемы, как семейное бытовое насилие тоже снялось бы", – отметила Кишмария.