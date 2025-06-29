https://sputnik-abkhazia.ru/20250629/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-novoukrainka-dnr-1055612014.html

Российские войска освободили населенный пункт Новоукраинка ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Новоукраинка ДНР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. ️Российские войска освободили населенный пункт Новоукраинка ДНР, сообщило Минобороны РФ. 29.06.2025, Sputnik Абхазия

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военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

украина

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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. ️Российские войска освободили населенный пункт Новоукраинка ДНР, сообщило Минобороны РФ. Сегодня ночью ВС России также нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе "Кинжалами", по объектам ВПК и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины. Цели удара достигнуты, уточнили в ведомстве. За сутки силы ПВО сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 102 украинских БпЛА.

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