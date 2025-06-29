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Российские войска освободили населенный пункт Новоукраинка ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Новоукраинка ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 июн - Sputnik. ️Российские войска освободили населенный пункт Новоукраинка ДНР, сообщило Минобороны РФ. 29.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-29T12:30+0300
2025-06-29T12:30+0300
2025-06-29T14:18+0300
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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. ️Российские войска освободили населенный пункт Новоукраинка ДНР, сообщило Минобороны РФ. Сегодня ночью ВС России также нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе "Кинжалами", по объектам ВПК и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины. Цели удара достигнуты, уточнили в ведомстве. За сутки силы ПВО сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 102 украинских БпЛА.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Российские войска освободили населенный пункт Новоукраинка ДНР
12:30 29.06.2025 (обновлено: 14:18 29.06.2025)
СУХУМ, 29 июн - Sputnik. ️Российские войска освободили населенный пункт Новоукраинка ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Сегодня ночью ВС России также нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе "Кинжалами", по объектам ВПК и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины. Цели удара достигнуты, уточнили в ведомстве.
За сутки силы ПВО сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 102 украинских БпЛА.