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Товарооборот Абхазии с Россией: за счет чего растут экономические показатели
Товарооборот Абхазии с Россией: за счет чего растут экономические показатели
Sputnik Абхазия
Говоря о динамике экономических отношений между Абхазией и Россией торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова отметила, что Российская Федерация –... 29.06.2025, Sputnik Абхазия
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Говоря о динамике экономических отношений между Абхазией и Россией торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова отметила, что Российская Федерация – основной внешнеторговый партнер республики. "Доля российского товарооборота в общей структуре составляет 72%, это примерно тот же процент, что и в прошлом году. Но по абсолютным показателям есть увеличение почти на 6 млрд рублей и достиг 41,2 млрд рублей – рост на 16% по сравнению с прошлым годом. Если мы посмотрим динамику увеличения товарооборота, то в 2023 году, увеличение составило 15,8%", - рассказала в пресс-центре Sputnik торгпред России в республике Залина Кобесова.В товарной структуре экспорта продукции из Абхазии, который увеличился в этом году на 10%, есть две ключевые позиции роста – экспорт цитрусовых и текстильной продукции. Увеличение импорта из России в прошлом году составило почти 19%.
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видео, мультимедиа, абхазия, россия, торговля, видео
видео, мультимедиа, абхазия, россия, торговля, видео

Товарооборот Абхазии с Россией: за счет чего растут экономические показатели

09:39 29.06.2025
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Говоря о динамике экономических отношений между Абхазией и Россией торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова отметила, что Российская Федерация – основной внешнеторговый партнер республики.

"Доля российского товарооборота в общей структуре составляет 72%, это примерно тот же процент, что и в прошлом году. Но по абсолютным показателям есть увеличение почти на 6 млрд рублей и достиг 41,2 млрд рублей – рост на 16% по сравнению с прошлым годом. Если мы посмотрим динамику увеличения товарооборота, то в 2023 году, увеличение составило 15,8%", - рассказала в пресс-центре Sputnik торгпред России в республике Залина Кобесова.

В товарной структуре экспорта продукции из Абхазии, который увеличился в этом году на 10%, есть две ключевые позиции роста – экспорт цитрусовых и текстильной продукции. Увеличение импорта из России в прошлом году составило почти 19%.
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