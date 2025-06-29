https://sputnik-abkhazia.ru/20250629/tovarooborot-abkhazii-s-rossiey-za-schet-chego-rastut-ekonomicheskie-pokazateli-1055608627.html

Товарооборот Абхазии с Россией: за счет чего растут экономические показатели

Товарооборот Абхазии с Россией: за счет чего растут экономические показатели

Sputnik Абхазия

Говоря о динамике экономических отношений между Абхазией и Россией торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова отметила, что Российская Федерация –... 29.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-29T09:39+0300

2025-06-29T09:39+0300

2025-06-29T09:39+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

абхазия

россия

торговля

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/1c/1055604561_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_90292f655fb906f372c1e6f22daf92fa.jpg

Говоря о динамике экономических отношений между Абхазией и Россией торговый представитель России в Абхазии Залина Кобесова отметила, что Российская Федерация – основной внешнеторговый партнер республики. "Доля российского товарооборота в общей структуре составляет 72%, это примерно тот же процент, что и в прошлом году. Но по абсолютным показателям есть увеличение почти на 6 млрд рублей и достиг 41,2 млрд рублей – рост на 16% по сравнению с прошлым годом. Если мы посмотрим динамику увеличения товарооборота, то в 2023 году, увеличение составило 15,8%", - рассказала в пресс-центре Sputnik торгпред России в республике Залина Кобесова.В товарной структуре экспорта продукции из Абхазии, который увеличился в этом году на 10%, есть две ключевые позиции роста – экспорт цитрусовых и текстильной продукции. Увеличение импорта из России в прошлом году составило почти 19%.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, абхазия, россия, торговля, видео