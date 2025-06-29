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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250629/v-sele-kutol-otremontiruyut-zdanie-administratsii-1055612453.html
В селе Кутол отремонтируют здание администрации
В селе Кутол отремонтируют здание администрации
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 июн - Sputnik. В селе Кутол отремонтируют здание администрации, на это из республиканского бюджета будет выделено 10 млн рублей. 29.06.2025, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. В селе Кутол отремонтируют здание администрации, на это из республиканского бюджета будет выделено 10 млн рублей. Инициатором капитального ремонта был депутат Вахтанг Голандзия, трагически погибший в стенах Парламента 19 декабря 2024 года. 19 декабря 2024 года в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся и находился в розыске. Его задержали в июне этого года.
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очамчырский район, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов
очамчырский район, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов

В селе Кутол отремонтируют здание администрации

14:25 29.06.2025
© Foto / Абхазское телевидениеВ селе Кутол отремонтируют здание администрации
В селе Кутол отремонтируют здание администрации - Sputnik Абхазия, 1920, 29.06.2025
© Foto / Абхазское телевидение
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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. В селе Кутол отремонтируют здание администрации, на это из республиканского бюджета будет выделено 10 млн рублей.
Инициатором капитального ремонта был депутат Вахтанг Голандзия, трагически погибший в стенах Парламента 19 декабря 2024 года.
После завершения работ по фасаду здания, начнется ремонт внутренних помещений, будет оборудован актовый зал для собраний сельской общественности, говорится в репортаже Абхазского телевидения.
19 декабря 2024 года в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся и находился в розыске. Его задержали в июне этого года.
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