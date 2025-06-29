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В селе Кутол отремонтируют здание администрации
В селе Кутол отремонтируют здание администрации
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 июн - Sputnik. В селе Кутол отремонтируют здание администрации, на это из республиканского бюджета будет выделено 10 млн рублей. 29.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-29T14:25+0300
2025-06-29T14:25+0300
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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. В селе Кутол отремонтируют здание администрации, на это из республиканского бюджета будет выделено 10 млн рублей. Инициатором капитального ремонта был депутат Вахтанг Голандзия, трагически погибший в стенах Парламента 19 декабря 2024 года. 19 декабря 2024 года в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся и находился в розыске. Его задержали в июне этого года.
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очамчырский район, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов
очамчырский район, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов
В селе Кутол отремонтируют здание администрации
СУХУМ, 29 июн - Sputnik. В селе Кутол отремонтируют здание администрации, на это из республиканского бюджета будет выделено 10 млн рублей.
Инициатором капитального ремонта был депутат Вахтанг Голандзия, трагически погибший в стенах Парламента 19 декабря 2024 года.
После завершения работ по фасаду здания, начнется ремонт внутренних помещений, будет оборудован актовый зал для собраний сельской общественности, говорится в репортаже Абхазского телевидения.
19 декабря 2024 года в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся и находился в розыске. Его задержали в июне этого года.