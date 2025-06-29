https://sputnik-abkhazia.ru/20250629/v-sele-kutol-otremontiruyut-zdanie-administratsii-1055612453.html

В селе Кутол отремонтируют здание администрации

В селе Кутол отремонтируют здание администрации

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. В селе Кутол отремонтируют здание администрации, на это из республиканского бюджета будет выделено 10 млн рублей. 29.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-29T14:25+0300

2025-06-29T14:25+0300

2025-06-29T14:25+0300

в абхазии

очамчырский район

абхазия

абхазия: благоустройство районов и городов

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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. В селе Кутол отремонтируют здание администрации, на это из республиканского бюджета будет выделено 10 млн рублей. Инициатором капитального ремонта был депутат Вахтанг Голандзия, трагически погибший в стенах Парламента 19 декабря 2024 года. 19 декабря 2024 года в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся и находился в розыске. Его задержали в июне этого года.

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Sputnik Абхазия

очамчырский район, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов