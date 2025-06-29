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Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Ставропольском крае России
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Ставропольском крае России
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Ставропольском крае России вечером в воскресенье, сообщается на сайте Европейского... 29.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-29T18:12+0300
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россия
ставропольский край
землетрясение
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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Ставропольском крае России вечером в воскресенье, сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.. Толчки были зафиксированы в 17:19 по московскому времени. Эпицентр залегал на глубине 35 км. О разрушениях либо пострадавших к этому времени не сообщается.
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россия, ставропольский край, землетрясение
россия, ставропольский край, землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Ставропольском крае России

18:12 29.06.2025 (обновлено: 19:45 29.06.2025)
© Sputnik / Александр КряжевЗемлетрясение
Землетрясение - Sputnik Абхазия, 1920, 29.06.2025
© Sputnik / Александр Кряжев
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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Ставропольском крае России вечером в воскресенье, сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра..
Толчки были зафиксированы в 17:19 по московскому времени. Эпицентр залегал на глубине 35 км.
О разрушениях либо пострадавших к этому времени не сообщается.
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