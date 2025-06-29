https://sputnik-abkhazia.ru/20250629/zemletryasenie-magnitudoy-43-proizoshlo-v-stavropolskom-krae-rossii--1055614829.html

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Ставропольском крае России

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Ставропольском крае России

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Ставропольском крае России вечером в воскресенье, сообщается на сайте Европейского... 29.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-29T18:12+0300

2025-06-29T18:12+0300

2025-06-29T19:45+0300

россия

ставропольский край

землетрясение

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СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Ставропольском крае России вечером в воскресенье, сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.. Толчки были зафиксированы в 17:19 по московскому времени. Эпицентр залегал на глубине 35 км. О разрушениях либо пострадавших к этому времени не сообщается.

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Sputnik Абхазия

россия, ставропольский край, землетрясение