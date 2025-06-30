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Абхазия начнет закупать переток электроэнергии из России по низким тарифам
Абхазия начнет закупать переток электроэнергии из России по низким тарифам
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Абхазия начнет закупать переток электроэнергии из России уже в августе по тарифам ниже зимних, сообщил президент Бадра Гунба. 30.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-30T16:28+0300
2025-06-30T16:28+0300
2025-06-30T16:28+0300
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Абхазия начнет закупать переток электроэнергии из России уже в августе по тарифам ниже зимних, сообщил президент Бадра Гунба.Он поручил составить график перетока электроэнергии.Гунба отметил, что сложности с энергообеспечением обычно возникают в начале октября, в прошлом году республике пришлось оплатить поставки на сотни миллионов рублей.По его слова республика нуждается в дополнительных объемах электричества.
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абхазия, новости, россия, электричество, тарифы
абхазия, новости, россия, электричество, тарифы
Абхазия начнет закупать переток электроэнергии из России по низким тарифам
СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Абхазия начнет закупать переток электроэнергии из России уже в августе по тарифам ниже зимних, сообщил президент Бадра Гунба.
Он поручил составить график перетока электроэнергии.
Гунба отметил, что сложности с энергообеспечением обычно возникают в начале октября, в прошлом году республике пришлось оплатить поставки на сотни миллионов рублей.
"Мы занимаемся параллельно установкой приборов учета — это очень важное направление, занимаемся анализом тех мощностей, которые мы могли бы ввести в эксплуатацию, в том числе и перепадные ГЭС", —заявил глава государства.
По его слова республика нуждается в дополнительных объемах электричества.