https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/abkhaziya-peretok-elektroenergii-iz-rossii-1055635270.html

Абхазия начнет закупать переток электроэнергии из России по низким тарифам

Абхазия начнет закупать переток электроэнергии из России по низким тарифам

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Абхазия начнет закупать переток электроэнергии из России уже в августе по тарифам ниже зимних, сообщил президент Бадра Гунба. 30.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-30T16:28+0300

2025-06-30T16:28+0300

2025-06-30T16:28+0300

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тарифы

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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Абхазия начнет закупать переток электроэнергии из России уже в августе по тарифам ниже зимних, сообщил президент Бадра Гунба.Он поручил составить график перетока электроэнергии.Гунба отметил, что сложности с энергообеспечением обычно возникают в начале октября, в прошлом году республике пришлось оплатить поставки на сотни миллионов рублей.По его слова республика нуждается в дополнительных объемах электричества.

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