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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/art-klaster-tavrida-1055635682.html
Минкультуры Абхазии примет участие в мероприятиях арт-кластера "Таврида"
Минкультуры Абхазии примет участие в мероприятиях арт-кластера "Таврида"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Министерство культуры Абхазии примет участие в мероприятиях арт-кластера "Таврида" на территории Академии творческих индустрий Меганом... 30.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Министерство культуры Абхазии примет участие в мероприятиях арт-кластера "Таврида" на территории Академии творческих индустрий Меганом в Крыму.С 4 по 8 июля молодые специалисты ведомства будут посещать лекции, мастер-классы и семинары.Приглашение абхазским коллегам поступило от Министерства культуры России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/abkhazskie-khudozhniki-tavrida-1055619444.html
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Минкультуры Абхазии примет участие в мероприятиях арт-кластера "Таврида"

17:01 30.06.2025
© Foto / Таврида АРТ"Таврида" на территории Академии творческих индустрий Меганом в Крыму
Таврида на территории Академии творческих индустрий Меганом в Крыму - Sputnik Абхазия, 1920, 30.06.2025
© Foto / Таврида АРТ
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Министерство культуры Абхазии примет участие в мероприятиях арт-кластера "Таврида" на территории Академии творческих индустрий Меганом в Крыму.
С 4 по 8 июля молодые специалисты ведомства будут посещать лекции, мастер-классы и семинары.
Приглашение абхазским коллегам поступило от Министерства культуры России.
Абхазские художники украсили национальными символами деревянный дом в жилой зоне арт-кластера Таврида в Крыму - Sputnik Абхазия, 1920, 30.06.2025
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Абхазские художники украсили крымский арт-кластер национальными символами
12:09
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