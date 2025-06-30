https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/art-klaster-tavrida-1055635682.html
Минкультуры Абхазии примет участие в мероприятиях арт-кластера "Таврида"
Минкультуры Абхазии примет участие в мероприятиях арт-кластера "Таврида"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Министерство культуры Абхазии примет участие в мероприятиях арт-кластера "Таврида" на территории Академии творческих индустрий Меганом... 30.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-30T17:01+0300
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Министерство культуры Абхазии примет участие в мероприятиях арт-кластера "Таврида" на территории Академии творческих индустрий Меганом в Крыму.С 4 по 8 июля молодые специалисты ведомства будут посещать лекции, мастер-классы и семинары.Приглашение абхазским коллегам поступило от Министерства культуры России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/abkhazskie-khudozhniki-tavrida-1055619444.html
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абхазия, новости, культура, министерство культуры абхазии, крым
Минкультуры Абхазии примет участие в мероприятиях арт-кластера "Таврида"
СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Министерство культуры Абхазии примет участие в мероприятиях арт-кластера "Таврида" на территории Академии творческих индустрий Меганом в Крыму.
С 4 по 8 июля молодые специалисты ведомства будут посещать лекции, мастер-классы и семинары.
Приглашение абхазским коллегам поступило от Министерства культуры России.