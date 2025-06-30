https://sputnik-abkhazia.ru/20250630/kiselev-prokommentiroval-zaderzhanie-rossiyskikh-zhurnalistov-v-baku-1055641975.html
Киселев прокомментировал задержание российских журналистов в Баку
Киселев прокомментировал задержание российских журналистов в Баку
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Происходящее с представительством Sputnik в Баку воспринимаем как несправедливость, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня"... 30.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-30T19:40+0300
2025-06-30T19:40+0300
2025-06-30T19:40+0300
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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Происходящее с представительством Sputnik в Баку воспринимаем как несправедливость, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Претензий по существу к журналистской работе Sputnik-Азербайджан не было и нет. Формальности мы договорились уладить в ходе визита в Москву 8 апреля представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова путем заключения межправительственного соглашения. На тех переговорах в МИД РФ я сам принимал участие, а делегацию России возглавлял замминистра иностранных дел Михаил Галузин. Тогда же условились продолжить работу Sputnik-Азербайджан по временной юридической схеме, предложенной Баку. Временной схемы предложено не было, мы работаем в ожидании ее в надежде на исполнение договоренностей. Вдруг в редакцию заходят силовики Азербайджана и уводят руководство нашего подразделения как "сотрудников ФСБ" с заломленными руками и нагнутой головой, словно террористов. Выглядит все как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения. Хочется верить, что это тот случай, когда, как когда-то выразился Путин, "среднее звено гуляет само по себе". Отношения лидеров России и Азербайджана такого не предполагают".
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дмитрий киселев, россия, россия сегодня, баку, азербайджан, журналисты
дмитрий киселев, россия, россия сегодня, баку, азербайджан, журналисты
Киселев прокомментировал задержание российских журналистов в Баку
СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Происходящее с представительством Sputnik в Баку воспринимаем как несправедливость, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Претензий по существу к журналистской работе Sputnik-Азербайджан не было и нет. Формальности мы договорились уладить в ходе визита в Москву 8 апреля представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова путем заключения межправительственного соглашения. На тех переговорах в МИД РФ я сам принимал участие, а делегацию России возглавлял замминистра иностранных дел Михаил Галузин. Тогда же условились продолжить работу Sputnik-Азербайджан по временной юридической схеме, предложенной Баку.
Временной схемы предложено не было, мы работаем в ожидании ее в надежде на исполнение договоренностей. Вдруг в редакцию заходят силовики Азербайджана и уводят руководство нашего подразделения как "сотрудников ФСБ" с заломленными руками и нагнутой головой, словно террористов. Выглядит все как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения.
Хочется верить, что это тот случай, когда, как когда-то выразился Путин, "среднее звено гуляет само по себе". Отношения лидеров России и Азербайджана такого не предполагают".