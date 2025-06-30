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Ансамбль "Абаза" Санкт-Петербург гран-при иаԥсахеит
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"Риҵа асимфониа": ахортә капелла Риҵа иқәгылеит
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Апедагогикатә ҟазара ашкол ҩаԥхьа аусура хацнаркит Аҟәа
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Ансамбль "Абаза" Санкт-Петербург гран-при иаԥсахеит
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Киселев прокомментировал задержание российских журналистов в Баку
Киселев прокомментировал задержание российских журналистов в Баку
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Происходящее с представительством Sputnik в Баку воспринимаем как несправедливость, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня"... 30.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-30T19:40+0300
2025-06-30T19:40+0300
дмитрий киселев
россия
россия сегодня
баку
азербайджан
журналисты
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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Происходящее с представительством Sputnik в Баку воспринимаем как несправедливость, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Претензий по существу к журналистской работе Sputnik-Азербайджан не было и нет. Формальности мы договорились уладить в ходе&nbsp; визита в Москву 8 апреля представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова путем заключения межправительственного соглашения. На тех переговорах в МИД РФ я сам принимал участие, а делегацию России возглавлял замминистра иностранных дел Михаил Галузин. Тогда же условились продолжить&nbsp; работу Sputnik-Азербайджан по временной юридической схеме, предложенной Баку. Временной схемы предложено не было, мы работаем в ожидании ее в надежде на исполнение договоренностей. Вдруг в редакцию заходят силовики Азербайджана и уводят руководство нашего подразделения как "сотрудников ФСБ" с заломленными руками и нагнутой головой, словно террористов. Выглядит все как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения. Хочется верить, что это тот случай, когда, как когда-то выразился Путин, "среднее звено гуляет само по себе". Отношения лидеров России и Азербайджана такого не предполагают".
россия
баку
азербайджан
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дмитрий киселев, россия, россия сегодня, баку, азербайджан, журналисты
дмитрий киселев, россия, россия сегодня, баку, азербайджан, журналисты

Киселев прокомментировал задержание российских журналистов в Баку

19:40 30.06.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИнтервью первого зампреда правительства РФ Д. Мантурова гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Д. Киселеву
Интервью первого зампреда правительства РФ Д. Мантурова гендиректору медиагруппы Россия сегодня Д. Киселеву - Sputnik Абхазия, 1920, 30.06.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Происходящее с представительством Sputnik в Баку воспринимаем как несправедливость, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Претензий по существу к журналистской работе Sputnik-Азербайджан не было и нет. Формальности мы договорились уладить в ходе  визита в Москву 8 апреля представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова путем заключения межправительственного соглашения. На тех переговорах в МИД РФ я сам принимал участие, а делегацию России возглавлял замминистра иностранных дел Михаил Галузин. Тогда же условились продолжить  работу Sputnik-Азербайджан по временной юридической схеме, предложенной Баку.
Временной схемы предложено не было, мы работаем в ожидании ее в надежде на исполнение договоренностей. Вдруг в редакцию заходят силовики Азербайджана и уводят руководство нашего подразделения как "сотрудников ФСБ" с заломленными руками и нагнутой головой, словно террористов. Выглядит все как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения.
Хочется верить, что это тот случай, когда, как когда-то выразился Путин, "среднее звено гуляет само по себе". Отношения лидеров России и Азербайджана такого не предполагают".
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