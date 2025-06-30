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Бадра Гунба поддержал идею проведения международной конференции по туризму в Абхазии
Бадра Гунба поддержал идею проведения международной конференции по туризму в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба поддержал идею проведения международной научно-практической конференции, посвященной туристическим... 30.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-30T15:52+0300
2025-06-30T15:52+0300
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба поддержал идею проведения международной научно-практической конференции, посвященной туристическим возможностям республики.Конференция будет носить название "Абхазия и мир: возрождение международного центра курортологии, реабилитации и восстановительной медицины". С такой инициативой выступили финалисты конкурса "Команда Абхазии".Он предложил провести мероприятие в конце 2025 года.
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абхазия, новости, туризм, бадра гунба, отдых в абхазии
Бадра Гунба поддержал идею проведения международной конференции по туризму в Абхазии
СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба поддержал идею проведения международной научно-практической конференции, посвященной туристическим возможностям республики.
Конференция будет носить название "Абхазия и мир: возрождение международного центра курортологии, реабилитации и восстановительной медицины". С такой инициативой выступили финалисты конкурса "Команда Абхазии".
"Такого рода мероприятия обязательно будут поддерживаться и желательно, чтобы этот форум прошел на территории Абхазии. Чтобы участники сами имели возможность ознакомиться с рекреационным потенциалом республики", — отметил Гунба.
Он предложил провести мероприятие в конце 2025 года.